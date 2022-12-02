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    11 современных перинатальных центров планируют построить в Казахстане

    2 Декабря 2022, 12:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Ажар Гиният назвала реализуемые меры в целях охраны материнства и детства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках реализации мероприятий по защите здоровья детей особое внимание уделено профилактике. Для обследования и консультирования детей и беременных, в том числе детей с группами риска утвержден новый Стандарт организации проведения пренатального УЗИ скрининга, организованы 18 Центров охраны плода. Также открыты два центра раннего вмешательства для детей до 3-х лет с нарушениями развития и рисками их возникновения (в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях). До конца 2023 года запланировано открытие 13 центров с охватом свыше 10 тысяч детей», - сообщила в ходе правительственного часа в Сенате Ажар Гиният.

    По словам министра, расширены пакеты профилактических осмотров детского населения с учетом текущего объема проводимых исследований.

    «Финансирование медицинской реабилитации увеличилось по сравнению с 2019 годом в 7 раз, из них для детей на 27%. С 2021 года запущена специальная программа «Аңсаған сәби», которой предусмотрено ежегодное выделение 7000 квот на ЭКО до 2026 года. За время реализации программы у более 3 тыс. женщин наступила беременность, родилось 2 431 долгожданного ребенка», - проинформировала глава ведомства.

    Также, по сообщению Ажар Гиният, для оказания комплексной, высокоспециализированной медицинской помощи беременным и детям запланировано строительство 11 современных, соответствующих мировым стандартам перинатальных центров.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минздрав РК Здравоохранение
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