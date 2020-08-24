11 сотрудников Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии наказали за коррупцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК усиливает меры по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Под председательством ответственного секретаря Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан С. Нурлыбая, с участием руководителей комитетов экологического регулирования и контроля, лесного хозяйства и животного мира, геологии, и водного хозяйства, а также руководителей территориальных подразделений министерства было проведено совещание по ВКС, по вопросам противодействия коррупции среди сотрудников министерства и его подведомственных территориальных подразделений.

На совещании был заслушан доклад директора департамента юридической службы М. Хайруллина о мерах по дальнейшему противодействию коррупции. В своем докладе последний особое внимание акцентировал на состоянии коррупции в территориальных подразделениях Комитета лесного хозяйства и животного мира, где с июля 2019 по август 2020 года к уголовной ответственности привлечены 11 сотрудников (злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки, незаконная охота, хищение бюджетных средств, систематическое получение взяток от пользователей).

Ответственный секретарь дал поручение и.о. председателя комитета Н. Жунусову принять должные меры по усилению борьбы с коррупционными проявлениями среди сотрудников комитета.

Также были заслушаны отчеты руководителей других комитетов и их территориальных подразделений о ходе реализации планов мероприятий по устранению коррупционных рисков, выявленных в ходе проведенного министерством совместно с Агентством РК по противодействию коррупции и Проектным офисом «Адалдық алаңы» внешнего анализа коррупционных рисков.

Обсуждены и другие вопросы повышения эффективности противодействия коррупции, обеспечения прозрачности и транспарентности, а также подотчетности в деятельности министерства и территориальных органов ведомств.

По итогам совещания ответственный секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан С. Нурлыбай поручил руководителям комитетов и их территориальных подразделении обеспечить исполнение планов мероприятий по устранению коррупционных рисков, и не допускать формального подхода к их реализации, а также усилить работу филиалов проектного офиса «Адалдық алаңы» по взаимодействию с общественностью.

Он также отметил, что при совершении коррупционных преступлений подчиненными сотрудниками будет решаться вопрос об ответственности руководителей комитетов, структурных подразделений, территориальных органов и подведомственных организаций и филиалов вплоть до освобождения от занимаемой должности.