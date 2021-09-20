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    11 сотрудников инспекции транспортного контроля ВКО получали взятки

    20 Сентября 2021, 09:36

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная службой по Восточно-Казахстанской области пресечена преступной группы в количестве 11-ти сотрудников инспекции транспортного контроля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

    Преступная схема была организована руководителем одного из отделов инспекции. Указанные должностные лица агентства взятки от предпринимателей в сфере грузоперевозок за покровительство и беспрепятственное передвижение в регионе.

    Сумма взяток составляла от 10 000 до 50 000 тенге, которые передаются водителями грузового транспорта сотрудникам инспекции при рукопожатии.

    Ежедневный поток получаемых взяток составлял от 150 до 500 тысяч тенге. Всего задокументировано более 20 эпизодов передачи денежных средств. В отношении 4-х лиц судом избрана мера пресечения- «арест».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Коррупция Транспорт
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