11 школ и 56 детсадов построят за пять лет в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В предстоящие пять лет в Атырауской области будут построены 11 школ и 56 детских садов. Об этом было заявлено в ходе заседания депутатской фракции партии «Nur Otan» в Атырауском областном маслихате под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В предстоящую пятилетку в области планируется построить 11 школ на 6 480 мест, 56 детских садов на 12 850 мест и 6 общежитий на 610 мест. Также планируется довести уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 38% путем строительства 22 спортивных комплексов. Повысятся качество и доступность медицинских услуг за счет строительства 10 медицинских объектов», - сообщает региональная служба коммуникаций.



