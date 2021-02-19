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    11 школ и 56 детсадов построят за пять лет в Атырауской области

    19 Февраля 2021, 10:08

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В предстоящие пять лет в Атырауской области будут построены 11 школ и 56 детских садов. Об этом было заявлено в ходе заседания депутатской фракции партии «Nur Otan» в Атырауском областном маслихате под председательством главы региона Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В предстоящую пятилетку в области планируется построить 11 школ на 6 480 мест, 56 детских садов на 12 850 мест и 6 общежитий на 610 мест. Также планируется довести уровень обеспеченности населения спортивной инфраструктурой до 38% путем строительства 22 спортивных комплексов. Повысятся качество и доступность медицинских услуг за счет строительства 10 медицинских объектов», - сообщает региональная служба коммуникаций.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование Нур Отан Акимат Строительство
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