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    11 школ до конца 2025 года планируют построить в Абайской области

    17 Ноября 2022, 13:42

    CЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов ознакомился с работой школ Абайской области и провел отчетную встречу с населением. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Речь шла и о дефиците ученических мест в средних школах. Вопрос решается.

    «В стране действует более 7700 школ. Помимо качества образования, мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры. По поручению президента сейчас ведется работа по-новому национальному проекту»Комфортная школа«.

    Напомним, аким Абайской области Нурлан Уранхаев говорил ранее о планах строительства в области 11 школ до конца 2025 года.

    Министр просвещения рассказал про институт ротации директоров и системе сертификации учителей. Немалое внимание министерство уделяет поддержке детей с особенностями в развитии. Асхат Аймагамбетов отметил необходимость увеличить количество кабинетов коррекции и реабилитационных центров. Эти задачи включены в комплексный план. Реализуется несколько больших проектов, среди которых проект «Оқуға құштар мектеп».
    Образование Строительство Абайская область
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