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    11 шахтеров находятся в больнице – о ситуации в Карагандинской области

    18 Августа 2023, 11:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима области Вадим Басин сообщил о текущей ситуации на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На момент начала пожара в шахте находилось 227 человек. Сразу был введен план ликвидации аварии, создан оперативный штаб, который возглавил я. По состоянию на 18 августа в лечебных учреждениях находится 11 рабочих, из них 9 человек - в Караганде и два человека - в Шахтинске. По итогам проведения спасательной операции найдены тела двух погибших, поиски троих шахтеров продолжаются», - напомнил Вадим Басин на брифинге в Карагандинской региональной службе коммуникаций.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших шахтеров. Вся необходимая помощь будет оказана в полном объеме, как со стороны компании, так и со стороны государства. Никто не останется без поддержки и внимания», - добавил В. Басин.

    Напомним, 17 августа, в 10:05 утра в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Тогда в шахте находилось 227 человек, людей выводили через фланговый ствол из шахты на поверхность.

    Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. К 14.00 часам на поверхность были выведены 222 работника. В шахте оставалось пять человек.

    Вечером на поверхность было поднято тело одного шахтера. Его личность была установлена сегодня утром. На 8:15 утра на шахте «Казахстанская было обнаружено тело еще одного шахтера. Сейчас начались мероприятия по его выдаче. Судьба троих горняков пока остается неизвестной.

    Поиски ведут сотрудники РЦШ «ПВАСС» и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.

    На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.

    По факту пожара на угольной шахте возбуждено уголовное дело - начато досудебное расследование по статье 277 части 3 УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

    В связи с трагедией на шахте «Казахстанская» Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Правительству и акимату Карагандинской области.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Карагандинская область Происшествия ЧП на шахте Караганда
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