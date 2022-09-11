11 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

86 лет назад родился (1936) родился ОРМАНТАЕВ Камал Саруарулы - почетный директор Научного центра педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Республики Казахстан, заведующий кафедрой детской хирургии, лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники.

Уроженец Кызылординской области. Окончил педиатрический факультет Алматинского государственного медицинского института, аспирантуру кафедры госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института.

Трудовая деятельность: проходил клиническую ординатуру кафедры детской хирургии Алматинского государственного медицинского института (1959-1961); врач-ординатор, заведующий детским хирургическим отделением Алматинской городской детской клинической больницы № 1 (1961-1962); аспирант кафедры госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института (1963-1965); ассистент кафедры госпитальной хирургии Алматинского государственного медицинского института (1965-1966); докторант Научно-исследовательского института педиатрии Академии медицинских наук СССР (1967-1968); заведующий кафедрой детской хирургии (с 1968 года); декан педиатрического факультета Казахского национального медицинского университета имени Санжара Асфендиярова (1978-1980, 1988-1990); директор (с 1993 года); почетный директор Научного центра педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения Республики Казахстан (с 2001 года).

Автор более 310 научных работ, в том числе 9 глав в союзных руководствах по детской хирургии и 9 монографий. Разработал и внедрил в медицинскую практику методы диагностики и хирургического лечения заболеваний и травм головного мозга, легких, пищевода, почек, опорно-двигательного аппарата у детей. Выполнил более 10 тысяч операций высшей степени сложности. Впервые в Казахстане в 1976 году произвел торакопластику при врожденной воронкообразной деформации грудной клетки у детей.

Награжден орденом «Парасат», медалью.

72 года назад (1950) родился РАХИМОВ Аубакир Сыдыкулы - актер, театральный режиссёр, театральный педагог, профессор, заслуженный деятель Казахстана.

Родился в г. Чугучак (КНР). Окончил режиссерский факультет Государственного института театрального искусства им. А.В. Луначарского (Москва, 1979), режиссер драматического театра.

Трудовая деятельность: актер Джамбулского областного драматического театра (с 1968 год); актер Кзыл-Ординского областного театра им. Н. Бекежанова (с 1972 года); режиссер-постановщик Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова (с 1979 года); преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова (с 1998 года).

Снимался в кинофильмах «Брат мой» (Комсомолец) - киностудия «Казахфильм», «Художник» (Художник), «Белый шаман» (Гатле) - творческое объединение «Экран» (Москва).

Режиссерско-постановочные работы: Ж.-Б. Мольер, «Одураченный муж»; К. Гольдони, «Слуга двух господ»; Е. Шварц, «Снежная королева»; Ж. Файзи, «Башмачки»; Н. Гоголь, «Женитьба»; Р. Сейсенбаев, «Ночной диалог»; Н. Абуталиев, «Махамбет»; Т. Нурмагамбетов, «Свадьба Кырманбая»; С. Балгабаев, «Век без любви», «После юбилея»; С. Торайгыров, «Камар сулу»; С. Муканов, «Светлая любовь»; Ф Буляков, «Выходят бабки замуж...»; А. Тарази, «Поэт... Ангел... Любовь...»; И. Вовнянко, «Апокалипсис»; Е. Уахитов, «Сваты»; С. Балгабаев, «Сағыныш пен елес»; Т. Мамасейит, «Бәкей қыз»; М. Ауэзов, «Лихая година»; С. Асылбекулы, «Осенний марафон».

Награжден орденом «Парасат» (2009); медалями «Астана» (1998), «550-летие Казахского ханства» (2015), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016). Удостоен звания «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», лауреат премии имени Махамбета.

57 лет назад (1965) родился КАРАКУЛОВ Амир Булатович - режиссер, сценарист, продюсер.

Родился в г. Алматы. Окончил Алматинский театрально-художественный институт (ныне - Казахская национальная академия искусств имени Т.К. Жургенова); Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне- Казахский национальный университет имени аль-Фараби), Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.

Трудовая деятельность: работал креативным директором рекламного агентства «D'Arcy», руководителем «Дебют-реклама» киностудии «Казахфильм», председателем Союза кинематографистов Казахстана.

Снял фильмы «Разлучница», «Голубиный звонарь», «Последние каникулы», «Жылама», «Нереальная любовь».

56 лет назад (1966) родился КАРИМСАКОВ Мурат Ратович - первый заместитель руководителя Международного секретариата G-Global.

Родился в г. Алматы. Окончил Евразийский национальный университет им. Н. Гумилева, государственный аудит) (2018); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, магистр (2016); Белорусский государственный университет, экономист (1991); Университет г. Анкары (1994); MBA, Лондон, Великобритания (2012).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского государственного педагогического университета им. Абая (1991-1993); менеджер «КЗИ Банк» (1993-1994); начальник отдела по работе с драгметаллами АО «Народный банк Казахстана» (1996-1998); начальник отдела по работе с акционерами АО «Народный банк Казахстана» (1998-2000); директор департамента АО «КазСтройСервис» (2002); исполняющий обязанности помощника министра государственных доходов Республики Казахстан, помощник министра государственных доходов РК (2002); помощник министра финансов РК (2002-2003); главный менеджер департамента проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (2003); советник председателя правления АО «ИК: Инвестиционный фонд Казахстана» (2003-2004); заместитель генерального директора АО «Акционерный инвестиционный фонд «КИФ» (2007-2010); президент ОЮЛ «Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» (с 2010 года).

На занимаемой должности - с 2013 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), Золотой медалью им. В.И. Вернадского (2012), «Ерен еңбегі үшін» (2014), «20 жыл Астана» (2018).

48 лет назад (1974) родился ПЛАТОНОВ Артур Станиславович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности.

Родился в г. Алматы. Окончил историко-теоретический факультет Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, искусствовед (1998).

Трудовая деятельность: читал авторский курс лекций по истории западноевропейского музыкального театра в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (1999-2010); руководитель, автор сценария, ведущий итоговой информационной программы «Портрет недели» на телеканале КТК (2000-2011); профессор кафедры менеджмента и общественных дисциплин Международного университета информационных технологий, г. Алматы (с 2010 года); академик Международной евразийской академии телевидения и радио, г. Москва (с 2006 года); президент АО «КТК» (2006-2007); директор собственного вещания телеканала КТК (с 2007 года); автор, продюсер и ведущий программы «Слуги народа» (с 2011 года); директор по стратегическому развитию КТК (2014-2016); руководитель, автор и ведущий программы «Портрет недели» (с 2015 года); депутат Мажилиса Парламента РК VІ созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2017); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2017-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Автор монографии «Оперы Верди 40-х годов» (1998), а также 50 статей и публикаций по истории западноевропейского музыкального театра.

Награжден орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2019); медалями «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 25 жыл» (2016), «За вклад в национальную безопасность» (2017); почетным знаком «За заслуги в развитии печати и информации» Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (2016).