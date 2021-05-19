11 пусков ракет-носителей планируют осуществить с Байконура до конца года

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – На космодроме Байконур идет активная работа по подготовке к предстоящим запускам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно утвержденному плану пусков с космодрома Байконур на 2021 год, ближайший старт назначен на 30 июня . На этот день намечен запуск ракеты-носителя «Союз 2.1а», которому предстоит вывести на орбиту космический грузовик «Прогресс МС-17».

До конца лета планируется произвести еще три запуска. 15 июля – пуск ракеты-носителя «Протон-М» с лабораторным модулем «Наука» для Международной космической станции.

2 августа должен состояться запуск 34 спутников OneWeb на ракете «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

Еще один кластерный запуск 34 спутников OneWeb также на ракете «Союз-2-1Б/Фрегат-М» стоит в плане на 26 августа.

Самое большое количество запусков с космодрома Байконур запланировано на осень 2021 года. На август-сентябрь запланирован второй в текущем году запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космическими аппаратами «Экспресс-АМУ3, Экспресс-АМУ7».

На 18 сентября 2021 года намечен старт ракеты «Союз-2-1Б» с 34 спутниками OneWeb на борту.

Старт ракеты-носителя «Союз-2» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19» должен состояться 5 октября. Это будет особая космическая экспедиция. На корабле «Союз МС-19» на МКС отправится космонавт Антон Шкаплеров (командир экипажа) и съемочная группа фильма с рабочим названием «Вызов» (актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко). Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

На 28 октября назначен запуск ракеты «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-18».

Через месяц, 24 ноября, планируется запустить еще один космический грузовик – «Прогресс М-УМ» с помощью ракеты «Союз-2-1Б».

На завершающий год месяц намечено провести два запуска с космодрома Байконур.

8 декабря - пуск ракеты «Союз-2» с пилотируемым кораблём «Союз МС-20» с космическими туристами на борту. Этот запуск производится по заказу компании Space Adventures, которая оплатила изготовление ракеты и будет оплачивать пусковые услуги. Подготовку к полету на корабле ведут японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его ассистент Йозо Хирано. Длительность космического полета составит 12 дней.

И под самый занавес 2021 года – 23 декабря состоится еще один кластерный запуск с Байконура 34 спутников OneWeb ракетой-носителем «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».

План запусков может ежемесячно уточняться.