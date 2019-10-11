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11 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
73 года назад родился СЕЙСЕНБАЕВ Роллан Шакенович - президент Международного клуба «Абай», писатель, академик Всемирной академии искусств.
Уроженец города Семея. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Московский литературный институт.
В 1967-1973 годы работал командиром Семипалатинского областного студенческого строительного отряда, заведующим отделом спортивной и оборонно-массовой работы Семипалатинского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодёжи Казахстана. В 1973-1974 годы - заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета города Семипалатинск. В 1975-1991 годы - ответственный секретарь по казахской литературе Союза писателей СССР. В 1991-2000 годы - был на творческой работе. С 2000 года - на занимаемой должности.
Автор романов «Если хочешь жить», «Лестница никуда», «Трон сатаны», «Ночные голоса», «Мертвые бродят в песках»; книг рассказов, повестей «Жажда», «Найти себя», «Всего одна ночь», «Бегство», «Дни декабря», «Честь», «Так ждал я это лето», «День, когда рухнул мир» и ряда пьес.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии СССР, премии Колумбийского университета.
46 лет назад (в 1973 году) родилась ТАНЫСБАЙ Ляззат Муратовна - председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «ҚАЗАҚСТАН».
Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный технический университет; Алматинский институт международной журналистики.
Трудовая деятельность: редактор Казахского телевидения, репортер, ведущая Национального телевизионного и информационного агентства Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1993-1996); редактор-ведущая службы новостей РГП «Агентство «Хабар» (1996-2001); исполнительный продюсер Центрального бюро ЗАО «Агентство «Хабар» в г.Астана (2001-2002); главный эксперт, заведующий сектором, главный инспектор пресс-службы Президента Республики Казахстан (2002-2005); заместитель председателя Комитета информации и архивов МКИС, Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2005-2007); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); вице-министр связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); генеральный директор телевизионного канала «Астана» (с 2012 года); генеральный директор холдинга «Нұр-Медиа» (2018-2019).
На занимаемой должности - с апреля 2019 года.
Награждена орденом «Құрмет» (2010). Победитель конкурса среди казахстанских СМИ «Алтын жулдыз» в номинации «Лучший телеведущий года»; лауреат премии Союза журналистов Казахстана.
42 года назад (в 1977 году) родился ИНКЕРБАЕВ Жайдар Дабырович - заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.
Окончил Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1998); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, правоведение (2002).
Трудовая деятельность: налоговый инспектор в налоговых органах по г. Алматы Министерства госдоходов Республики Казахстан (1998-2002); заместитель руководителя службы, руководитель службы судебной экономической экспертизы НПЛСЭ Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2003); финансовый директор АО «Казахювелир» г. Алматы (2003-2004); начальник управления Налогового комитета по г. Алматы Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2007); руководитель районных налоговых управлений, Налогового департамента по г. Алматы, заместитель руководителя департамента государственных доходов по г. Алматы (2007-2017); заместитель директора, директор департамента налогового и таможенного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (2018-2019); исполняющий обязанности председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (04.2018).
На занимаемой должности - с мая 2019 года.
Награжден орденом «Құрмет» (2017); медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); знаками «Отличник налоговой службы» (2012), «Отличник финансовой службы» (2013).
39 лет назад (1980) родился КАБИКЕНОВ Арыстан Кенжетаевич - заместитель акима Павлодарской области.
Родился в городе Джезказгане. Окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, инженер-экономист (2002); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, финансы и бухучет, операционный менеджмент (2004); Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, юриспруденция (2006); Университет Ноттингема (Великобритания), магистр государственного управления (2012).
Трудовая деятельность: финансовый директор ТОО «ТАТ-2001» (2001-2004); специалист-казначей по вопросам управления средствами Национального фонда Республики Казахстан в структуре центрального аппарата Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2005); занимал различные должности в департаментах Министерства финансов, занимался вопросами бюджетного финансирования и финансовых рынков, анализа и исследований финансовых и экономических моделей (2005-2006); главный эксперт, заведующий сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии Премьер-Министра РК (2006-2008); инспектор, заведующий сектором мониторинга экономической политики отдела социально-экономического мониторинга администрации Президента Республики Казахстан (2008-2010); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации Президента Республики Казахстан (2011-2013); ответственный секретарь Министерства регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2014-2015); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2015-2016); советник посольства РК в Японии (2016-2018); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019).
На занимаемой должности - с марта 2019 года.
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