11 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад родился- президент Международного клуба «Абай», писатель, академик Всемирной академии искусств.

Уроженец города Семея. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, Московский литературный институт.

В 1967-1973 годы работал командиром Семипалатинского областного студенческого строительного отряда, заведующим отделом спортивной и оборонно-массовой работы Семипалатинского областного комитета Ленинского коммунистического союза молодёжи Казахстана. В 1973-1974 годы - заместитель председателя Кировского районного исполнительного комитета города Семипалатинск. В 1975-1991 годы - ответственный секретарь по казахской литературе Союза писателей СССР. В 1991-2000 годы - был на творческой работе. С 2000 года - на занимаемой должности.

Автор романов «Если хочешь жить», «Лестница никуда», «Трон сатаны», «Ночные голоса», «Мертвые бродят в песках»; книг рассказов, повестей «Жажда», «Найти себя», «Всего одна ночь», «Бегство», «Дни декабря», «Честь», «Так ждал я это лето», «День, когда рухнул мир» и ряда пьес.

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета», лауреат премии Ленинского комсомола Казахстана, Государственной премии СССР, премии Колумбийского университета.





назад (в 1973 году) родилась- председатель правления АО «Республиканская телерадиокорпорация «ҚАЗАҚСТАН».

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный технический университет; Алматинский институт международной журналистики.

Трудовая деятельность: редактор Казахского телевидения, репортер, ведущая Национального телевизионного и информационного агентства Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1993-1996); редактор-ведущая службы новостей РГП «Агентство «Хабар» (1996-2001); исполнительный продюсер Центрального бюро ЗАО «Агентство «Хабар» в г.Астана (2001-2002); главный эксперт, заведующий сектором, главный инспектор пресс-службы Президента Республики Казахстан (2002-2005); заместитель председателя Комитета информации и архивов МКИС, Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2005-2007); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); вице-министр связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); генеральный директор телевизионного канала «Астана» (с 2012 года); генеральный директор холдинга «Нұр-Медиа» (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010). Победитель конкурса среди казахстанских СМИ «Алтын жулдыз» в номинации «Лучший телеведущий года»; лауреат премии Союза журналистов Казахстана.





назад (в 1977 году) родился- заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Окончил Казахскую государственную академию управления, финансы и кредит (1998); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, правоведение (2002).

Трудовая деятельность: налоговый инспектор в налоговых органах по г. Алматы Министерства госдоходов Республики Казахстан (1998-2002); заместитель руководителя службы, руководитель службы судебной экономической экспертизы НПЛСЭ Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан (2002-2003); финансовый директор АО «Казахювелир» г. Алматы (2003-2004); начальник управления Налогового комитета по г. Алматы Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2007); руководитель районных налоговых управлений, Налогового департамента по г. Алматы, заместитель руководителя департамента государственных доходов по г. Алматы (2007-2017); заместитель директора, директор департамента налогового и таможенного законодательства Министерства финансов Республики Казахстан (2017-2018); заместитель председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (2018-2019); исполняющий обязанности председателя Комитета по государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан (04.2018).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2017); медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); знаками «Отличник налоговой службы» (2012), «Отличник финансовой службы» (2013).





назад (1980) родился- заместитель акима Павлодарской области.

Родился в городе Джезказгане. Окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, инженер-экономист (2002); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, финансы и бухучет, операционный менеджмент (2004); Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, юриспруденция (2006); Университет Ноттингема (Великобритания), магистр государственного управления (2012).

Трудовая деятельность: финансовый директор ТОО «ТАТ-2001» (2001-2004); специалист-казначей по вопросам управления средствами Национального фонда Республики Казахстан в структуре центрального аппарата Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2005); занимал различные должности в департаментах Министерства финансов, занимался вопросами бюджетного финансирования и финансовых рынков, анализа и исследований финансовых и экономических моделей (2005-2006); главный эксперт, заведующий сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии Премьер-Министра РК (2006-2008); инспектор, заведующий сектором мониторинга экономической политики отдела социально-экономического мониторинга администрации Президента Республики Казахстан (2008-2010); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации Президента Республики Казахстан (2011-2013); ответственный секретарь Министерства регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2014-2015); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2015-2016); советник посольства РК в Японии (2016-2018); вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2018-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.