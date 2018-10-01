11 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».



45 лет назад (1973) родилась ТАНЫСБАЙ Ляззат Муратовна - генеральный директор холдинга «Нұр-Медиа».

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный технический университет, Алматинский институт международной журналистики.

Трудовой стаж: редактор Казахского телевидения, репортер, ведущая Национального телевизионного и информационного агентства Республиканской корпорации «Телевидение и радио Казахстана» (1993-1996); редактор-ведущая службы новостей РГП «Агентство «Хабар» (1996-2001); исполнительный продюсер Центрального бюро ЗАО «Агентство «Хабар» в г.Астана (2001-2002); главный эксперт, заведующий сектором, главный инспектор пресс-службы Президента Республики Казахстан (2002-2005); заместитель председателя Комитета информации и архивов МКИС, Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2005-2007); первый заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» (2008-2011); вице-министр связи и информации Республики Казахстан (2011-2012); генеральный директор телевизионного канала «Астана» (с 2012 года).

На занимаемой должности - с июля 2018 года.

Награждена орденом «Құрмет» (2010). Победитель конкурса среди казахстанских СМИ «Алтын жулдыз» в номинации «Лучший телеведущий года»; лауреат премии Союза журналистов Казахстана.

38 лет назад (1980) родился КАБИКЕНОВ Арыстан Кенжетаевич - вице-министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

Родился в г.Джезказган. Окончил Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, инженер-экономист (2002); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, финансы и бухучет, операционный менеджмент (2004); Жезказганский университет им. О.А. Байконурова, юриспруденция (2006); Университет Ноттингема (Великобритания), магистр государственного управления (2012).

Трудовая деятельность: финансовый директор ТОО «ТАТ-2001» (2001-2004); специалист-казначей по вопросам управления средствами Национального фонда Республики Казахстан в структуре центрального аппарата Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2005); занимал различные должности в департаментах Министерства финансов, занимался вопросами бюджетного финансирования и финансовых рынков, анализа и исследований финансовых и экономических моделей (2005-2006); главный эксперт, заведующий сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга канцелярии Премьер-Министра РК (2006-2008); инспектор, заведующий сектором мониторинга экономической политики отдела социально-экономического мониторинга администрации Президента Республики Казахстан (2008-2010); заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа администрации Президента Республики Казахстан (2011-2013); ответственный секретарь Министерства регионального развития Республики Казахстан (2013-2014); заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК (2014-2015); заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра РК (2015-2016); советник посольства РК в Японии (2016-2018).

На занимаемой должности - с января 2018 года.