11 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международный день девочек

Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2012 году. Цель празднования этого дня - обратить внимание на социальные проблемы и неравенство, испытываемые девочками во всем мире, связанные непосредственно с их принадлежностью к женскому полу. В их число входят возможности получения образования, полноценного питания, медицинского обслуживания, социальные права, защита от дискриминации, насилия, и принудительного замужества в детском возрасте.

СОБЫТИЯ

В 1961 году был произведен первый подземный ядерный взрыв на полигоне в Семипалатинске. (Первые наземные испытания ядерной бомбы в СССР были произведены на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года).

В 1994 году в результате слияния 36 региональных телекоммуникационных предприятий Министерства связи Республики Казахстан была создана Национальная акционерная компания «Казахтелеком». С 20 февраля 1997 года в результате перерегистрации в Министерстве юстиции все региональные предприятия и отделения связи были слиты в одно юридическое лицо, а НАК «Казахтелеком» стал открытым акционерным обществом. 29 апреля 1999 года Национальная комиссия по ценным бумагам присвоила компании статус открытого народного акционерного общества.

В 1997 году в Казахстане была принята стратегическая программа «Казахстан-2030» - документ огромного исторического и политического значения. В ней содержался подробный анализ положения республики на текущий момент, была раскрыта «миссия Казахстана», а также изложены такие «приоритетные долгосрочные цели», как национальная безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация общества; экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций; здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и связь; профессиональное государство, ограниченное до основных функций.

В 2001 году за «искусность и талантливость» в управлении государством, в знак благодарности за оказанный приём в Астане Глава государства Н. Назарбаев был удостоен высшей для глав иностранных государств награды Ватикана - ордена Пия.

В 2011 году мэр города Нагасаки (Япония) Томихиса Тауэ вручил награды казахстанским детям, победившим в конкурсе рисунков и сочинений «Мир без ядерного оружия». Десять лучших сочинений конкурса были доступны на веб-сайте Министерства иностранных дел РК. Лучшие рисунки были представлены на выставке в здании Дворца независимости во время форума. Градоначальник печально известного города, который 9 августа 1945 года пострадал в результате атомной бомбардировки, приехал в столицу Казахстана, чтобы принять участие в Международном форуме «За безъядерный мир». Он подчеркнул, что участники конкурса своими работами выразили общее негативное отношение казахстанских школьников к ядерному оружию.

В 2012 году первыми героями нового выпуска энциклопедии «Одарённые дети - будущее Казахстана» стали юные казахстанские фигуристы Тимур и Элизабет Турсынбаевы. Их имена появились в рубрике «Надежды Казахстана». Энциклопедия «Одарённые дети - будущее Казахстана» рассказывает о юных дарованиях - будущей элите Казахстана, ведущих центрах образования и педагогах, приобщающих своих учеников к богатствам казахской национальной и мировой культуры.

В 2015 году казахстанский режиссер Ерлан Нурмухамбетов провел мировую премьеру фильма «Ореховое дерево» на Пусанском фестивале в Корее. Кинокартина участвовала в конкурсном показе и выиграла в рамках секции New Currents («Новые течения»).

Пусанский международный кинофестиваль - крупнейший фестиваль в Азии, он ежегодно проводится в южнокорейском городе с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.

В 2016 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка, посвященная 1000-летию Алматы. В рамках экспозиции представлен уникальный проект Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации - «Неизвестный Казахстан», основной целью которого является продвижение и популяризация культуры и истории Республики Казахстан.

В 2016 году по итогам голосования на 26-м Конгрессе Всемирного почтового союза Казахстан избран членом Административного совета на 4 года. Подобное членство позволит казахстанским специалистам предлагать инновационные решения для изменения мировой почтовой отрасли. Право предлагать и внедрять новые механизмы работы отрасли имеют лишь 40 из 192 стран участников ВПС.

В 2017 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные монеты «Немецкая сказка» (Бременские музыканты) из серии монет «Сказки народа Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

В 2017 году Казахстан первым в СНГ заключил соглашение о выдаче преступников с Саудовской Аравией. Первое соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления. В Соглашении предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней. Соглашение о передаче осужденных лиц позволяет осуществлять передачу осуждённых между двумя странами, для того чтобы люди могли отбывать наказание у себя на родине.

В 2018 году в Академии ФК «Кайрат» имени Т.С. Сегизбаева прошла презентация первого в Казахстане инклюзивного детского футбольного клуба «Ансау».

Социальный проект «Аутизм победим» общественного фонда «Добровольное общество «Милосердие» и ФК «Кайрат» дает возможность детям с расстройством аутистического спектра попробовать себя в спорте. Подобный опыт является уникальным, ведь считается, что дети-аутисты не могут взаимодействовать вместе и достигать результатов.

В 2018 году в честь 15-летия Съезда лидеров мировых и традиционных религий Казахстан выпустил специальную марку.

Почтовая марка выполнена офсетной печатью в четыре краски в форме марочного листа из 20 марок. Тираж составляет 20 тыс. штук. На марке изображён логотип съезда - Дворец мира и согласия, изображение двух голубей с оливковыми ветвями мира и надпись «VI Съезд лидеров мировых и традиционных религий» на казахском и английском языках.