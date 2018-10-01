11 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».



ДАТЫ

Всемирный день зрения

Отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. Этот день является также основным событием глобальной инициативы по профилактике слепоты «Видение-2020: право на зрение», созданной ВОЗ и Международным агентством по профилактике слепоты.

День Республики Башкортостан

11 октября Башкортостан празднует День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской Советской Социалистической Республики. В этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете.

Республика Башкортостан входит в состав Приволжского федерального округа и является частью Уральского экономического района РФ. Она граничит с Татарстаном, Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и Оренбургской областями Российской Федерации.

СОБЫТИЯ

В 1961 году произведен первый подземный ядерный взрыв на полигоне в Семипалатинске. (Первые наземные испытания ядерной бомбы в СССР были произведены на Семипалатинском полигоне 29 августа 1949 года).

В 1994 году в результате слияния 36 региональных телекоммуникационных предприятий Министерства связи Республики Казахстан была создана Национальная акционерная компания «Казахтелеком». С 20 февраля 1997 года в результате перерегистрации в Министерстве юстиции все региональные предприятия и отделения связи были слиты в одно юридическое лицо, а НАК «Казахтелеком» стал открытым акционерным обществом. 29 апреля 1999 года Национальная комиссия по ценным бумагам присвоила компании статус открытого народного акционерного общества.

В 1997 году в Казахстане принята стратегическая программа «Казахстан-2030» - документ огромного исторического и политического значения. В ней содержался подробный анализ положения республики на текущий момент, была раскрыта «миссия Казахстана», а также изложены такие «приоритетные долгосрочные цели», как национальная безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация общества; экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций; здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и связь; профессиональное государство, ограниченное до основных функций.

В 2001 году за «искусность и талантливость» в управлении государством, в знак благодарности за оказанный приём в Астане Глава государства Н.Назарбаев был удостоен высшей для глав иностранных государств награды Ватикана - ордена Пия.

В 2010 году прошла встреча Президента РК Нурсултана Назарбаева с председателем меджлиса исламского собрания Ирана Али Ардаширом Лариджани. Были рассмотрены вопросы развития казахстанско-иранского экономического сотрудничества, региональной безопасности, а также укрепления межпарламентских связей.

В 2011 году мэр города Нагасаки (Япония) Томихиса Тауэ вручил награды казахстанским детям, победившим в конкурсе рисунков и сочинений «Мир без ядерного оружия». Десять лучших сочинений конкурса были доступны на веб-сайте Министерства иностранных дел РК. Лучшие рисунки были представлены на выставке в здании Дворца независимости во время форума. Градоначальник печально известного города, который 9 августа 1945 года пострадал в результате атомной бомбардировки, приехал в столицу Казахстана, чтобы принять участие в Международном форуме «За безъядерный мир». Он подчеркнул, что участники конкурса своими работами выразили общее негативное отношение казахстанских школьников к ядерному оружию.

2011 год. Николай Савидов из Балхаша во время сельскохозяйственной ярмарки Карагандинской области в Астане представил свои удивительные экспонаты размером менее одного миллиметра. Микроминиатюры - вещи неразличимые человеческим глазом, их можно увидеть лишь через микроскоп. На игольном ушке Н.Савидов располагает золотые кинжалы, шахматные фигурки, самолеты, мебель. Кроме того, мастер пишет пословицы на конском и человеческом волоске, на рисовом зернышке рисует орнаменты.

В 2012 году первыми героями нового выпуска энциклопедии «Одарённые дети - будущее Казахстана» стали юные казахстанские фигуристы Тимур и Элизабет Турсынбаевы. Их имена появились в рубрике «Надежды Казахстана». Энциклопедия «Одарённые дети - будущее Казахстана» рассказывает о юных дарованиях - будущей элите Казахстана, ведущих центрах образования и педагогах, приобщающих своих учеников к богатствам казахской национальной и мировой культуры.

В 2015 году казахстанский режиссер Ерлан Нурмухамбетов провел мировую премьеру фильма «Ореховое дерево» на Пусанском фестивале в Корее. Кинокартина участвовала в конкурсном показе и выиграла в рамках секции New Currents («Новые течения»).

Пусанский международный кинофестиваль - крупнейший фестиваль в Азии, он ежегодно проводится в южнокорейском городе с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.

В 2016 году в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка, посвященная 1000-летию Алматы. В рамках экспозиции представлен уникальный проект Фонда Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации - «Неизвестный Казахстан», основной целью которого является продвижение и популяризация культуры и истории Республики Казахстан.

В 2017 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные монеты «Немецкая сказка» (Бременские музыканты) из серии монет «Сказки народа Казахстана» из серебра «proof» качества номиналом 500 тенге и из сплава нейзильбер номиналом 100 тенге.

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Национального банка Республики Казахстан на государственном, русском и английском языках.

В 2017 году Казахстан первым в СНГ заключил соглашение о выдаче преступников с Саудовской Аравией. Первое соглашение регламентирует вопросы экстрадиции лиц между двумя странами для их привлечения к уголовной ответственности или приведения приговора суда в исполнение за совершение преступления. В Соглашении предусмотрены основания для выдачи и отказа в ней. Соглашение о передаче осужденных лиц позволяет осуществлять передачу осуждённых между двумя странами, для того чтобы люди могли отбывать наказание у себя на родине.