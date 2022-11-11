11 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

79 лет назад (1943) родилась КУНАНБАЕВА Салима Сагиевна - ректор Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, аспирантуру данного учебного заведения.

Трудовая деятельность: преподаватель средней школы, преподаватель КазПТИ (КазНТУ имени Каныша Сатпаева), АГМИ (Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова); преподаватель, старший преподаватель, заведующая кафедрой, доцент, проректор АПИИЯ (КазУМОиМЯ имени Абылай хана) (1972-1992); первый проректор - проректор по учебной работе Казахского государственного университета мировых языков (1992-1998); ректор (1998-1999); первый проректор - проректор по учебной работе (с 1999 года).

Автор около 50 научных трудов, в том числе трех монографий.

59 лет назад (1963) родился КОЙШИКУЛОВ Туралы Хамитович - заместитель начальника объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Родился в Шымкентской области. Окончил Качинское высшее военное авиационное училище летчиков (1984); Военно-воздушную академию имени Ю.А. Гагарина (1996); Высшие академические курсы Генерального штаба ВС РФ (2006).

Трудовая деятельность: проходил службу в различных воинских частях на должностях летчика, старшего летчика, командира авиационного звена (1984-1993); командир авиационной эскадрильи (1996-1999); заместитель командира войсковой части (по летной подготовке), заместитель командира войсковой части, старший инспектор - летчик рода войск авиации управления командующего СВО ВС РК, старший инспектор-летчик фронтовой авиации рода войск ВВС управления главнокомандующего СВО ВС РК (1999-2004); начальник фронтовой авиации рода войск ВВС управления главнокомандующего СВО ВС РК (2004-2008); начальник фронтовой авиации - начальник управления боевого применения и боевой подготовки фронтовой авиации рода войск главного управления ВВС СВО ВС РК (2008-2011); заместитель командующего ВВС (по фронтовой авиации) - начальник управления фронтовой авиации управления командующего ВВС СВО ВС РК (2011-2014); заместитель главнокомандующего СВО (по воспитательной и идеологической работе) - начальник управления воспитательной и идеологической работы управления главнокомандующего СВО ВС РК (2014-2016); заместитель главнокомандующего СВО (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой и физической подготовки управления главнокомандующего СВО ВС РК (2016-2020).

На занимаемой должности - с ноября 2020 года.

Награжден орденами «Айбын» II ст., «За службу Родине в ВС СССР» III ст., ведомственными медалями.

59 лет назад (1963) родился КУДАЙБЕРГЕНОВ Нуржан Кенесович - заместитель акима Алматинской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Алматинский архитектурно-строительный институт, архитектура (1986); Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, государственное и местное управление (2010).

Трудовая деятельность: инженер архитектурно-строительного отдела г. Шымкент (1986); архитектор ГПИ «Алмаатагенплан» (1988-1997); стажер архитектора в архитектурно-производственном предприятии «Саулет», пос. Отеген батыр Илийского района (1997); инженер архитектор ГККП «Геосаулет» (1998-2001); главный специалист, главный архитектор архитектурно-строительного управления поселка Отеген батыр (2001-2005); начальник отдела градостроительства и строительства Илийского района Алматинской области (2005-2006); начальник отдела архитектуры и градостроительства Илийского района (2006-2011); заместитель акима г. Текели (06.2011-09.2011); заместитель акима Енбекшиказахского района (2011-2019); аким Райымбекского района Алматинской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с сентября 2022 года.

48 лет назад (1974) родился ЖАХАНОВ Бахыт Дуйсенович - государственный инспектор отдела государственного контроля и территориальной организации Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Кызылорде. Окончил Кызылординский политехнический институт, экономист-менеджер (1996).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист, начальник отдела управления сельского хозяйства Кызылординской области (1996-2002); начальник отдела управления образования Кызылординской области (2002); начальник отдела управления экономики Кызылординской области (2002-2004); главный инспектор аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); заместитель директора департамента природопользования и природных ресурсов Кызылординской области (2005-2008); начальник управления сельского хозяйства Кызылординской области (2008-2011); начальник управления природопользования и природных ресурсов Кызылординской области (2011); заместитель акима Кызылординской области (2011-2013); аким Казалинского района Кызылординской области (2013-2015); руководитель Кызылординского областного управления сельского хозяйства (2015-2019); заместитель акима Кызылординской области (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл».

39 лет назад (1983) родился ЕСИМОВ Нурлан Орынбасарович - заместитель председателя правления Центра Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога.

Родился в Таразе Жамбылской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, юриспруденция; Кокшетауский государственный университет им. Ш. Валиханова, менеджмент; Университет Данди (Великобритания), магистр международного коммерческого права.

Трудовая деятельность: сотрудник АО «Теміржолжылу» (2005); главный специалист управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2005-2006); главный специалист отдела организации государственных закупок АО «Военизированная железнодорожная охрана» (2006-2007); помощник прокурора Кокшетау (2007-2008); главный эксперт департамента по защите имущественных прав государства МЮ РК (2008-2014); руководитель юридического управления Комитета по инвестициям МИР РК (2014-2015); инспектор, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2015-2017); аким района Шал акын СКО (2017-2020); директор департамента внешнеэкономического сотрудничества Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2020-2021; корпоративный секретарь НАО «Центр Н. Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога» (08.2021-11.2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

35 летназад (1987) родилсяСЫЗДЫКОВ Аслан Каримжанович - заместитель прокурора города Костанай.

Родился в Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, юриспруденция (2009); Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова, менеджмент (2012); Уральский государственный юридический университет, магистр юриспруденции (2018).

Трудовая деятельность: главный специалист ГУ «Тобол-Торгайская межобластная рыбная инспекция» (2009); помощник прокурора отдела по надзору за законностью следствия, дознания и оперативно-розыскной деятельности г. Рудного (2009-2010); помощник прокурора отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере г. Костанай (2010-2012); старший помощник прокурора отдела по надзору за законностью в социально-экономической сфере г. Костанай (2012-2015); начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры г. Костанай (2015-2018); заместитель прокурора Костанайского района (2018-2019).

На занимаемой должности - с апреля 2019 года.