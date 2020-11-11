11 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1943) родилась- ректор Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

Уроженка Алматинской области. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, аспирантуру данного учебного заведения.

Трудовая деятельность: преподаватель средней школы, преподаватель КазПТИ (совр. КазНТУ имени К. Сатпаева), АГМИ (совр. Казахский национальный медицинский университет имени С. Асфендиярова); преподаватель, старший преподаватель, заведующая кафедрой, доцент, проректор АПИИЯ (совр. КазУМОиМЯ имени Абылай хана) (1972-1992); первый проректор - проректор по учебной работе Казахского государственного университета мировых языков (1992-1998); ректор (1998-1999); первый проректор - проректор по учебной работе (с 1999 года).

Автор около 50 научных трудов, в том числе трех монографий.

назад (1948-2013) родился- видный государственный и политический деятель Казахстана.

Родился в Костанае. Окончил факультет бухгалтерского учета Новосибирского института советской кооперативной торговли, бухгалтер-экономист (1971); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1980).

Трудовая деятельность: заместитель главного бухгалтера Кустанайского облпотребсоюза (1971-1972); начальник бюро учета Кустанайского камвольно-суконного комбината (1973-1974); инструктор, заместитель заведующего отделом Кустанайского обкома ЛКСМК (1974-1975); инструктор Тургайского облсовпрофа (1975); инструктор Тургайского обкома ЛКСМК (1975-1976); первый секретарь Аркалыкского райкома ЛКСМК (1976-1978); заведующий орготделом, второй секретарь Аркалыкского райкома партии (1980-1990); заведующий орготделом Тургайского обкома партии (1990-1991); руководитель аппарата Тургайского облсовета (1991-1992); глава Администрации Амангельдинского района Тургайской области (1992-1994); государственный инспектор организационно-контрольного управления аппарата Президента РК (04.1995-11.1995); заведующий отделом социально-культурного развития аппарата Правительства РК (1995-1997); государственный инспектор, заместитель заведующего организационно-контрольным отделом Администрации Президента РК (2002-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики Администрации Президента РК (04.2004-11.2004); депутат Мажилиса Парламента РК III созыва, председатель Мажилиса Парламента РК (2004-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва (2012-2013).

Награжден орденами «Құрмет» (2003), «Парасат» (2008), «Содружество» МПА СНГ (2010); медалями «За трудовую доблесть» (1981), «Астана» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

назад (1974) родился- заместитель акима Кызылординской области.

Родился в Кызылорде. Окончил Кызылординский политехнический институт, экономист-менеджер (1996).

Трудовая деятельность: ведущий, главный специалист, начальник отдела управления сельского хозяйства Кызылординской области (1996-2002); начальник отдела управления образования Кызылординской области (2002); начальник отдела управления экономики Кызылординской области (2002-2004); главный инспектор аппарата акима Кызылординской области (2004-2005); заместитель директора департамента природопользования и природных ресурсов Кызылординской области (2005-2008); начальник управления сельского хозяйства Кызылординской области (2008-2011); начальник управления природопользования и природных ресурсов Кызылординской области (2011); заместитель акима Кызылординской области (2011-2013); аким Казалинского района Кызылординской области (2013-2015); руководитель Кызылординского областного управления сельского хозяйства (2015-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл».