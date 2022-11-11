Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    11 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    11 Ноября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День энергосбережения в Казахстане

    В Казахстане эта важная дата отмечается после того как Правительство РК приняло постановление от 28 марта 2019 года «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». В соответствии со статьей 4 закона «О праздниках в Республике Казахстан» перечень праздничных дат был дополнен новым пунктом: «День энергосбережения - 11 ноября».

    Главная задача Дня энергосбережения в Казахстане - привлечь внимание властей и общественности к важности рационального использования энергетических ресурсов и развития возобновляемых источников энергии.

    Всемирный день шопинга

    Все началось в 2009 году, когда известная интернет-площадка из КНР осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой.

    Международный день энергосбережения

    Решение об учреждении праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане совещании координаторов SPARE (School Project for Application for Resourses and Energy) - международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии». Основная цель праздника - привлечение внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

    СОБЫТИЯ

    В 1996 году на базе Института уйгуроведения имени Г.С. Садвакасова и Центра востоковедения имени Р.Б. Сулейменова был основан Институт востоковедения имени Р. Сулейменова. Преобразование преследовало цель приблизить исследования института к требованиям воссоздания и налаживания полномасштабных контактов Казахстана со странами Востока.

    В 2006 году в Баянаульском районе Павлодарской области состоялось открытие мавзолея Машхур Жусипу Копееву (1858-1931) - казахскому поэту, мыслителю, историку, этнографу, востоковеду и собирателю устного народного творчества казахского народа.

    Комплекс построен из желто-золотистого кирпича, к мавзолею ведут 73 ступени - столько лет прожил Машхур Жусип. Внутри сооружения - две комнаты в каноническом мусульманском стиле - зиратхана и гурхана. Первая предназначена для молитв и бесед паломников, в гурхане установлено надгробье - сандыктас. Оно изготовлено из кордайского гранита в древнетюркском стиле, в трех уровнях, соответствующих этапам человеческой жизни. На двух 14-метровых куполах мавзолея выведено 99 имен Аллаха. Авторы - известные казахстанские архитекторы Бек Ибраев и Садвокас Агитаев.

    В 2010 году по заявке организационного комитета VII зимних Азиатских игр Национальный банк выпустил уникальные монеты трех видов: 225 штук килограммовых серебряных монет номиналом 5000 тенге, 8 тысяч штук золотых монет «999» пробы номиналом 100 тенге и 13 тысяч серебряных монет номиналом 500 тенге.

    В 2011 году в Алматы, в парке Первого Президента РК, была открыта монументально-скульптурная композиция «Қазақстан».

    В центре композиции - фигура Главы государства на фоне гранитного монумента в виде двух крыльев беркута. На крыльях изображены два исторически значимых для Казахстана города - Нур-Султан и Алматы, как главные символы независимого государства. Фигуру Нурсултана Назарбаева изваял скульптор Шохан Тулеш.

    В 2014 году четырехсерийный художественный фильм о герое казахского народа Касыме Кайсенове совместного производства Казахстана, России и Украины получил награду международного уровня. Актер казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, сыгравший главную роль в фильме, Куандык Кыстыкбаев награжден одной из наград России - «Почетный орден Кузбасса».

    В 2015 году в Казахстане завершили работу над научно-познавательным документальным 10-серийным фильмом «Казахскому ханству – 550 лет» на казахском, русском и английском языках.

    Хронометраж каждой серии составляет 26 минут. Режиссер ленты - глава киностудии «Казахфильм» Бахыт Кайырбеков. Серии охватывают исторические периоды развития нашей государственности, историю артефактов.

    В 2015 году в Астане открылось первое заседание Астанинского клуба, посвященное обсуждению ключевых вопросов развития евразийского региона. Первое заседание Клуба собрало в Фонде Первого Президента РК более 50 ведущих мировых экспертов в области экономики, политики, международных отношений из различных стран мира, включая США, Россию, Европейский союз, Турцию, Иран и другие.

    В 2018 году в греческих Салониках в рамках туристической выставки «Филоксения» был открыт страновой стенд «Путешествуй в Казахстан». Экспозиция, рассказывающая про Казахстан, была представлена впервые на крупнейшей в Средиземноморском регионе выставке такого рода. Посетители, помимо получения практической информации о Республике Казахстан, имели возможность познакомиться с культурой и традициями нашей страны.

    В 2019 году в рамках международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» в Эпиграфическом музее города Афины (Греция) была открыта выставка «Великая степь: история и культура». Цель выставки - ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана.

    В 2021 году 81-летний веломарафонец Кенесбек Сейдимбек подарил свой велосипед, который сопровождал его в путешествиях 65 лет, музею спорта в Туркестанской области.

    Веломарафонец ранее проехал Узбекистан, Афганистан, Россию, Саудовскую Аравию и побывал в Мекке и Медине.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Памятник деревянного зодчества в Петропавловске ждет инвестора
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске