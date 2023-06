11 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День энергосбережения в Казахстане

В Казахстане эта важная дата отмечается после того как Правительство РК приняло постановление от 28 марта 2019 года «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан». В соответствии со статьей 4 закона «О праздниках в Республике Казахстан» перечень праздничных дат был дополнен новым пунктом: «День энергосбережения - 11 ноября».

Главная задача Дня энергосбережения в Казахстане - привлечь внимание властей и общественности к важности рационального использования энергетических ресурсов и развития возобновляемых источников энергии.

Всемирный день шопинга

Все началось в 2009 году, когда известная интернет-площадка из КНР осуществила маркетинговый ход под названием «Всемирный день шопинга», проведя на своих ресурсах распродажу, где скидки в 50% были нормой.

Международный день энергосбережения

Решение об учреждении праздника было принято в апреле 2008 года на проходившем в Казахстане совещании координаторов SPARE (School Project for Application for Resourses and Energy) - международной экологической сети «Школьный проект по использованию ресурсов и энергии». Основная цель праздника - привлечение внимания общественности к рациональному использованию ресурсов и развитию возобновляемых источников энергии.

СОБЫТИЯ

В 1996 году на базе Института уйгуроведения имени Г.С. Садвакасова и Центра востоковедения имени Р.Б. Сулейменова был основан Институт востоковедения имени Р. Сулейменова. Преобразование преследовало цель приблизить исследования института к требованиям воссоздания и налаживания полномасштабных контактов Казахстана со странами Востока.

В 2006 году в Баянаульском районе Павлодарской области состоялось открытие мавзолея Машхур Жусипу Копееву (1858-1931) - казахскому поэту, мыслителю, историку, этнографу, востоковеду и собирателю устного народного творчества казахского народа.

Комплекс построен из желто-золотистого кирпича, к мавзолею ведут 73 ступени - столько лет прожил Машхур Жусип. Внутри сооружения - две комнаты в каноническом мусульманском стиле - зиратхана и гурхана. Первая предназначена для молитв и бесед паломников, в гурхане установлено надгробье - сандыктас. Оно изготовлено из кордайского гранита в древнетюркском стиле, в трех уровнях, соответствующих этапам человеческой жизни. На двух 14-метровых куполах мавзолея выведено 99 имен Аллаха. Авторы - известные казахстанские архитекторы Бек Ибраев и Садвокас Агитаев.

В 2010 году по заявке организационного комитета VII зимних Азиатских игр Национальный банк выпустил уникальные монеты трех видов: 225 штук килограммовых серебряных монет номиналом 5000 тенге, 8 тысяч штук золотых монет «999» пробы номиналом 100 тенге и 13 тысяч серебряных монет номиналом 500 тенге.

В 2011 году в Алматы, в парке Первого Президента РК, была открыта монументально-скульптурная композиция «Қазақстан».

В центре композиции - фигура Главы государства на фоне гранитного монумента в виде двух крыльев беркута. На крыльях изображены два исторически значимых для Казахстана города - Нур-Султан и Алматы, как главные символы независимого государства. Фигуру Нурсултана Назарбаева изваял скульптор Шохан Тулеш.

В 2014 году четырехсерийный художественный фильм о герое казахского народа Касыме Кайсенове совместного производства Казахстана, России и Украины получил награду международного уровня. Актер казахского музыкально-драматического театра имени К. Куанышбаева, сыгравший главную роль в фильме, Куандык Кыстыкбаев награжден одной из наград России - «Почетный орден Кузбасса».

В 2015 году в Казахстане завершили работу над научно-познавательным документальным 10-серийным фильмом «Казахскому ханству – 550 лет» на казахском, русском и английском языках.

Хронометраж каждой серии составляет 26 минут. Режиссер ленты - глава киностудии «Казахфильм» Бахыт Кайырбеков. Серии охватывают исторические периоды развития нашей государственности, историю артефактов.

В 2015 году в Астане открылось первое заседание Астанинского клуба, посвященное обсуждению ключевых вопросов развития евразийского региона. Первое заседание Клуба собрало в Фонде Первого Президента РК более 50 ведущих мировых экспертов в области экономики, политики, международных отношений из различных стран мира, включая США, Россию, Европейский союз, Турцию, Иран и другие.

В 2018 году в греческих Салониках в рамках туристической выставки «Филоксения» был открыт страновой стенд «Путешествуй в Казахстан». Экспозиция, рассказывающая про Казахстан, была представлена впервые на крупнейшей в Средиземноморском регионе выставке такого рода. Посетители, помимо получения практической информации о Республике Казахстан, имели возможность познакомиться с культурой и традициями нашей страны.

В 2019 году в рамках международного выставочного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира» в Эпиграфическом музее города Афины (Греция) была открыта выставка «Великая степь: история и культура». Цель выставки - ознакомление зарубежного зрителя с богатым историко-культурным наследием Казахстана.

В 2021 году 81-летний веломарафонец Кенесбек Сейдимбек подарил свой велосипед, который сопровождал его в путешествиях 65 лет, музею спорта в Туркестанской области.

Веломарафонец ранее проехал Узбекистан, Афганистан, Россию, Саудовскую Аравию и побывал в Мекке и Медине.