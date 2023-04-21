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    11 новых заводов на 16,8 млрд тенге планируется открыть в Астане в 2023 году

    21 Апреля 2023, 19:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В этом году в Астане ожидается ввод в эксплуатацию 11 проектов на сумму 16,8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году ожидается создание производства закрытых высоковольтных вакуумных автоматических выключателей, ввод завода по производству фиброцементных плит газобетонных блоков, организация производства железобетонных изделий. По всем трем проектам конструкции уже возведены, ожидаем ввод в эксплуатацию», - сообщил заместитель председателя правления городского центра развития Astana Invest Арсен Мендыгазиев на заседании в столичном маслихате.

    По его словам, еще 8 проектов – это производство изделий из плит с древесным составом ЛДСП, лифтостроительный завод, завод по производству облицовочного кирпича и плит перекрытия, производство инновационных энергосберегающих материалов, производство строительных материалов, расширение производства кабельной светодиодной продукции, а также минизавод по выпуску радиостанций и изготовление балконных пар.

    «По многим проектам конструкции возведены. Мы ожидаем ввод в эксплуатацию в первом и втором полугодии этого года», - добавил спикер.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Промышленность Строительство
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