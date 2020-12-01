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    11 медалей различного достоинства завоевали жамбылские боксеры на чемпионате страны

    1 Декабря 2020, 09:47

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Успешно выступили на республиканских состязаниях таразские боксеры студенты и выпускники Таразского университета имени М.-Х. Дулати, завоевав медали всех достоинств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чемпионат Казахстана по боксу завершилось в городе Шымкенте. Участниками стали более двухсот казахстанских боксеров, выступивших в десяти весовых категориях.

    Как рассказали в пресс-службе вуза, в составе сборной Жамбылской области на ринге республиканского уровня успешно выступили выпускники и студенты Таразского университета имени М.-Х. Дулати.

    Так, в финале золотой счет в весе до 48 килограммов открыла выпускница ТарГУ Алуа Балкибекова. Среди чемпионов - третьекурсник Абильхан Аманкул (75 кг), второкурсник Айбек Оралбай (91 кг).

    «Серебро» завоевали второкурсник Нурбек Оралбай (81 кг) и выпускник Асланбек Шымбергенов (69 кг).

    Замкнули призовые тройки в своих весовых категориях студенты Жансая Абдраимова (51 кг), Жексен Бийбарс (57 кг) и Аскар Балжан (69 кг), а также выпускники Айгерим Ошакбай (54 кг), Ермек Мадиев (49 кг) и Аман Казангапов (75кг).

    Чемпионов и призеров подготовили заслуженный тренер РК, почетный профессор Нурлан Акурпеков (Абильхан Аманкул), тренер Гани Ашкеев (Жексен Бийбарс), Бауыржан Аскаров (Жансая Абраимова и Аскар Балжан).

    Отметим, что в этом вузе работает именитый казахстанский тренер по боксу Нурлан Акурпеков, являвшийся главным тренером команды профессиональных боксеров «Astana Arlans». Он уроженец Жуалынского района Жамбылской области. В числе спортсменов, прошедших подготовку и становление у Нурлана Акурпекова, - олимпийский чемпион Бахтияр Артаев, который стал победителем Олимпийских игр в 2004 году в Афинах. Воспитанниками Акурпекова стали Гани Жайлауов (бронзовый призер чемпионата мира 2011 года и первенства Азии 2009 года, серебряный призер мирового чемпионата среди студентов) и Абильхан Аманкул (серебряный призер чемпионата мира и бронзовый призер Азиатского первенства 2017 года, чемпион мира в полупрофессиональном боксе).

    Жамбылская школа бокса многие десятилетия известна такими выдающимися спортивными олимпийскими именами, как Серик Конакбаев, Ермахан Ибраимов, Болат Жумадилов, Бахтияр Артаев.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Спорт Шымкент
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