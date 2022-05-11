11 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1904-1985) родился- ученый-энциклопедист, археолог, основатель казахстанской археологической школы, видный ученый во многих областях знаний: в этнографии, востоковедении, истории, литературоведении, искусствоведении; действительный член Всесоюзного географического общества, академик АН КазССР.

Родился в ауле на территории современного Баянаульского района Павлодарской области. В 1925-1931 годах учился в Ленинградском восточном институте. Одновременно учился на Восточном отделении факультета общественных наук Ленинградского государственного университета, вместе с этим был вольнослушателем лекций в институте истории искусств. В годы учебы он участвовал в исследовании обычаев, быта и искусства племен адай, найман в составе экспедиции по изучению истории народов Казахстана и Алтая, организованной Академией наук СССР.

Трудовую деятельность начал учителем. После окончания института в 1929 году работал ученым секретарем терминологической комиссии Наркомата просвещения КАССР. Аспирант, стажер, научный сотрудник Государственной академии истории материальной культуры (1931-1936); стажер, научный сотрудник Института истории материальной культуры АН СССР (1936-1938); заведовал отделом, являлся старшим научным сотрудником Института истории, археологии и этнографии АН Казахстана (1946-1985).

Объектом его исследований были памятники древней архитектуры, им были открыты уникальные археологические памятники эпохи бронзы и раннего железа: Бегазы, Сангуыр, Беласар и др. С середины 50-х гг. под его руководством осуществляется сбор материалов о выдающемся казахском ученом Ч.Ч. Валиханове. Алькей Маргулан является редактором и составителем собрания сочинений Ч.Ч. Валиханова, автором многочисленных монографий о нем.

Большую научно-преподавательскую деятельность он успешно сочетал с огромной организаторской работой, возглавляя в течение многих лет Координационный совет по этногенезу казахского народа, Ученый совет Института истории, археологии и этнографии АН КазССР, специализированный совет по защите докторских диссертаций.

Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и несколькими медалями. Решением ЮНЕСКО 2004 год был объявлен годом Маргулана.

назад (1953) родился- член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в г. Алматы. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР, юрист (1974).

Трудовая деятельность: следователь управления внутренних дел Карагандинского облисполкома (1974-1977); начальник кабинета, научный сотрудник, преподаватель, старший преподаватель Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел (1977-1985); старший преподаватель Алма-Атинского факультета Карагандинской высшей школы Министерства внутренних дел СССР (1985-1990); советник Президентского совета КазССР (1990-1991); старший референт государственно-правового отдела аппарата Президента и Кабинета министров РК (1991-1992); судья Конституционного суда РК (1992-1995); председатель Государственного комитета РК по национальной политике (1995-1997); заместитель заведующего отделом законодательства аппарата Сената Парламента РК (1997-1998); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по вопросам регионального развития и местному самоуправлению (1998-1999); вице-министр юстиции РК (2000-2001); заместитель генерального прокурора РК (01.2001-10.2001); советник Президента РК (2001-2002); министр юстиции РК (2002-2003); советник Президента РК, председатель Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при Президенте РК (2003-2004); заместитель генерального прокурора РК - председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК (2004-2009); председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (2009-2010); председатель Комитета по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК (2010-2011); председатель Республиканской коллегии частных судебных исполнителей (2012-2013); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2013-2017); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (2017-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден медалями «За безупречную службу» II и III степеней, «Астана».

назад (1964) родился- начальник Центра исследования проблем уголовной политики и криминологии

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Свердловский юридический институт, юридический факультет (1988).

Трудовая деятельность: стажер следователя, старший следователь прокуратуры Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области (1988-1991); старший следователь следственного управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области (1991-1992); прокурор, старший прокурор отдела прокуратуры Северо-Казахстанской области (1992-1994); прокурор Соколовского района Северо-Казахстанской области (1994-1997); прокурор Советского района Северо-Казахстанской области (1997-1999); прокурор Айыртауского района Северо-Казахстанской области (1999-2002); прокурор г. Петропавловска (2002-2006); прокурор г. Темиртау (2006-2009); прокурор г. Кокшетау (2009-2010); прокурор Тайыншинского района Северо-Казахстанской области (2010-2012); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2012-2015); первый заместитель главного военного прокурора Республики Казахстан (2015-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

назад (1976) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Азербайджанской Республике.

Уроженец г. Караганды. Окончил Алматинский государственный университет им. Абая (1998), Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Республики Казахстан, специалист по международным отношениям (2002).

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел РК (1998-1999); атташе посольства РК в Республике Корея (1999-2000); слушатель Дипломатической академии (2000-2002); второй секретарь Министерства иностранных дел РК (2002); второй секретарь посольства РК в Австрийской Республике (2002-2004); первый секретарь посольства РК в Великобритании (2004-2005); директор департамента информационно-аналитической работы и прогнозных оценок Министерства иностранных дел РК (2005); директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2005-2007); директор департамента Европы Министерства иностранных дел РК (2007-2008); временный поверенный в делах РК в Республике Болгария (2008-2009); посол по особым поручениям - директор департамента ОБСЕ Министерства иностранных дел РК (2009-2012); председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел РК (2012-2014); директор департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК (2014-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике, Чрезвычайный и Полномочный Посол в Словацкой Республике по совместительству (2015-2019).

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2010), шестью юбилейными медалями, медалью Украины «За труд и доблесть» (2008).