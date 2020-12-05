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    11 машин попали под неуправляемый КамАЗ в Шымкенте⠀

    5 Декабря 2020, 13:44

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте под неуправляемый КамАЗ попали 11 машин, передает otyrar.kz.

    4 декабря в 18:30 на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Шалғынды в Шымкенте произошло массовое ДТП. Под неуправляемый большегруз попали 11 машин.

    В результате происшествия четверых пострадавших отвезли в больницу, в их числе и водитель «Грузовой автотранспорт «КамАЗ» столкнулся с 11 легковыми автомобилями, стоящими на светофоре по проспекту Тауке хана. В результате ДТП 4 гражданина получили травмы легкой степени тяжести и были госпитализированы, в настоящее время все возвращены домой. Жертв и получивших серьезные телесные повреждения нет. Водитель КамАЗа объяснил, что не справился с управлением транспорта. Вдоль проспекта Тауке хана установлены все дорожные знаки, имеются дорожные полосы. Дорога ровная. Причин, вызывающих дорожно-транспортное происшествие, нет», — прокомментировал Мухтар Бухарбаев, начальник управления местной полицейской службы департамента полиции города Шымкента.

    Обстоятельства дорожного происшествия выясняют полицейские.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Шымкент
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