11 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1947) родился- президент Общественного объединения «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан».

Уроженец Алматинской области. Окончил лечебный факультет Алма-Атинского государственного медицинского института, лечебное дело (1971); Алма-Атинскую высшую партийную школу, политолог (1987).

Трудовая деятельность: врач-интерн Алма-Атинского областного противотуберкулезного диспансера (с 1971 года); врач-фтизиатр Джамбулской районной противотуберкулезной больницы Алма-Атинской области (с 1972 года); главный врач Дегересской участковой больницы Джамбулского районного лечебного объединения Алма-Атинской области (с 1975 года); врач-инспектор главного управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения КазССР (с 1977 года); секретарь коллегии Министерства здравоохранения КазССР (с 1979 года); начальник отдела кадров управления учебных заведений и кадров Министерства здравоохранения КазССР (с 1981 года); инструктор отдела науки и учебных заведений ЦК Компартии Казахстана (с 1983 года); начальник Алма-Атинского областного управления здравоохранения (с 1987 года); первый заместитель министра здравоохранения РК (с 1992 года); генеральный директор Общества Красного Креста и Красного Полумесяца РК (с 1994 года).

На занимаемой должности - с марта 2002 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2013), медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», знаками «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау ісінің үздігіне» (1997), «Отличник здравоохранения СССР» (1980), «Заслуженный работник Казахстана» (1998). Обладатель награды «Алтын адам-2000» в номинации «Общественный деятель года».

назад (1961) родился- председатель специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова.

Трудовая деятельность: стажер, старший следователь прокуратуры Советского района г. Караганды, прокуратуры Карагандинской области (1983-1992); народный судья Советского районного суда г. Караганды (1992-1993); заместитель начальника управления юстиции Карагандинской области (1993-1994); председатель Октябрьского районного суда г. Караганды (1994-1997); судья Карагандинского областного суда (1997-1998); председатель Алматинского районного суда г. Астаны (1998-2002); председатель коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда (2002-2006); председатель Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны (2006-2009); судья Астанинского городского суда (06.2009-12.2014).

На занимаемой должности - с декабря 2014 года.

Награждён знаком «Қазақстан Конституциясына 10 жыл».

назад (1965) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет, юрист (1989).

Трудовая деятельность: инженер по сигнализации Тургайского областного управления гострудсберкасс, г. Аркалык (1982-1985); юрисконсульт Аркалыкского мясокомбината Госагропромкомитета Казахской ССР (1989-1991); консультант управления юстиции Тургайской области (01.1991-12.1991); помощник прокурора, старший следователь прокуратуры, старший помощник прокурора г. Аркалыка (1991-1994); прокурор отдела по надзору за законностью судебных актов прокуратуры Тургайской области (1994-1995); судья Тургайского областного суда (1995-1997); судья Акмолинского областного суда (1997-1998); судья суда г. Астаны (1998-2002).

На занимаемой должности - с апреля 2002 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2019); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен благодарственными письмами прокурора Тургайской области (1992), председателя суда г. Астаны (2001).

назад (1976) родился- помощник Президента Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, международные отношения.

Трудовая деятельность: референт, атташе службы государственного протокола МИД РК (1998-1999); атташе посольства Республики Казахстан в Малайзии (1999-2003); второй секретарь департамента Азии и Африки МИД РК (2003-2004); советник министра иностранных дел РК (2004-2006); руководитель секретариата министра иностранных дел РК, заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК (2007); руководитель аппарата Сената Парламента РК (2007-2011); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РК, директор департамента Азии и Африки МИД РК (2011); советник-посланник в ППРК в Женеве (Швейцарская Конфедерация) (2011-2014); заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (2014-2016); Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Финляндской Республике (с 2016 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Эстонской Республике (по совместительству) (с 2017 года).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

назад (1985) родился- генеральный директор радио «Orda FM».

Родился в г. Шымкент. Окончил Казахский национальный педагогический университет им. Абая, журналистика; Университет Мармара (Стамбул) , обучался по программе магистратуры .

Трудовая деятельность: редактор-ведущий военно-патриотической программы «Айбын», редактор редакции публицистических программ АО «Агенство Хабар» (2006-2008); корреспондент отдела новостей АО «Агенство Хабар» (2009-2011); продюсер отдела производственных программ, продюсер и ведущий еженедельной аналитической программы «Таразы», продюсер военной программы «Айбын» АО «Агентство Хабар» (2011-2012); внештатный корреспондент телеканала «Астана» в Турецкой Республике (2013); собственный корреспондент АО «Агенство Хабар», телеканала «Хабар 24» в Турецкой Республике (2013-2018); советник генерального директора ТОО «Қазақ радиолары», заместитель генерального директора ТОО «Қазақ радиолары», исполняющий обязанности генерального директора ТОО «Қазақ радиолары» (2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.