11 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день мусульманской культуры, мира, диалога и кино

Отмечается ежегодно, учрежден в 2010 году Джаведом Мохаммедом, писателем и продюсером из Калифорнии.

Задача Дня мусульманской культуры - распространить информацию о культуре исламских народов, ее уникальности и многообразии, а также использовать различные формы искусства для того, чтобы создать мосты между культурами для диалога и взаимопонимания с представителями других вероисповеданий.

День землеустройства, геодезии и картографии в Республике Казахстан

Профессиональный праздник сотрудников Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, «Казгеодезии», «Национального картографо-геодезического фонда» и сотрудников госкорпорации «Правительство для граждан» отмечается во вторую субботу марта согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан».

Общеевропейский День памяти жертв терроризма

Дата 11 марта выбрана Европарламентом в память о 200 погибших в результате терактов в Мадриде, совершенных 11 марта 2004 года, а также взрывов бомб в Лондоне в 2005 году, унесших жизни более 50 человек.

СОБЫТИЯ

В 1937 году как республиканская организация в составе Союза Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР было основано Общество Красного Креста Казахской ССР. В марте 2002 года решением съезда ОКП и КК РК было переименовано в Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан, являющегося частью Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца - крупнейшего и самого уважаемого в мире гуманитарного сообщества.

Миссия Красного Полумесяца Республики Казахстан - предупреждение, облегчение страданий людей и создание атмосферы уважения к человеческому достоинству без дискриминации по национальному, расовому, половому признакам, религиозным, политическим убеждениям, языку, классовой принадлежности.

В 1996 году опубликован Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по совершенствованию системы государственного управления наукой в Республике Казахстан». Согласно Указу Национальная академия наук, Казахская академия сельскохозяйственных наук и Министерство науки и новых технологий объединены в центральный исполнительный орган в составе Правительства - Министерство науки - Академия наук Казахстана.

В 2011 году с целью сохранения уникальных степных экосистем центрально-казахстанского мелкосопочника был создан государственный национальный природный парк «Бұйратау».

Парк располагается на территории Ерейментауского района Акмолинской области (60814 га) и Осакаровского района Карагандинской области (28154 га). Общая площадь национального парка составляет 88968 га.

В 2014 году в Нью-Йорке постоянные представители Республики Казахстан и Сейшельских Островов при Организации Объединенных Наций Кайрат Абдрахманов и Мари-Луиза Поттер подписали Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между двумя государствами.

Республика Сейшельские Острова - островное государство в западной части Индийского океана, состоящее из 115 островов гранитного происхождения и коралловых атоллов. Площадь - 455 кв. км. Столица - г. Виктория. Официальные языки - креольский (сешелва), английский, французский. Денежная единица - сейшельская рупия. Глава государства и правительства - президент, избираемый населением на 5 лет (с правом повторного избрания ещё на 2 срока подряд). Президент также является главнокомандующим Вооруженными силами.

В 2014 году вернувшиеся с космической орбиты космонавты Олег Котов, Сергей Рязанский и американец Майкл Хопкинс подписали герб Караганды в честь 80-летия города. Этот герб хранится в областном краеведческом музее.

В 2014 году в Берлине казахстанский стенд вошел в тройку лучших на самой крупной в мире Международной туристической выставке (Internationale Tourismus-Börse Berlin 2014). Республика Казахстан выиграла третье место на ITB в категории «Азия, Тихоокеанский регион и Австралия». Первое место заняла Южная Корея, второе место - Малайзия.

В 2015 году воздушные гимнасты Казахского государственного цирка Андрей и Алия Канахины завоевали престижную награду «Серебряный слон» на IV Международном фестивале циркового искусства в испанском городе Фигерас.

Артисты выступили с номером «Ты и я» в жанре гимнастика на ремнях, который поставлен директором Казахского государственного цирка Даулетом Досбатыровым.

В 2016 году в Турецкой Республике в рамках 25-летия независимости Республики Казахстан при организации Посольства РК в ТР, Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и администрации района Етимесгут города Анкары был открыт Парк имени Таттимбета в честь его 200-летнего юбилея.

В ходе церемонии открытия были оглашены биография и жанр кюйев Таттимбета Казангапулы, отмечено, что он был не только талантливым композитором и искусным домбристом, но также мастером слова, назидателем, поэтом справедливости, искателем истины.

В 2016 году в Капшагае, на солнечной электростанции мощностью 2 МВт, была запущена инновационная энергоаккумулирующая система EnergyCell. Инновационная технология впервые используется на территории СНГ и Центральной Азии.

В 2018 году в Хельсинки на 37-м международном турнире по боксу GeeBee казахстанские спортсмены стали обладателями пяти золотых и одной серебряной медалей. Кайрат Ералиев, Аблайхан Жусупов, Василий Левит, Камшибек Кункабаев, Бек Нурмаганбет завоевали «золото», Олжас Байниязов - «серебро». Таким образом, казахстанцы смогли завоевать первое общекомандное место на турнире.

В 2018 году юная певица Данэлия Тулешова стала обладательницей первой Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Взгляд в будущее». Премию Данэлия получила из рук Zaz. Вместе с французской певицей она исполнила хит «Je veux».

В 2019 году Казахский национальный университет имени аль-Фараби в целях реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» открыл двудипломную инновационную программу подготовки специалистов - Smart City.

Ведущий казахстанский университет, став членом международного консорциума вузов Smart City, совместно с вузами Европейского Союза приступил к разработке магистерской программы по специальности «Информационные технологии для умного города» по проекту ERASMUS+.

В 2021 году в рамках крупнейшей мировой выставки-конференции PDAC по разведке и добыче полезных ископаемых в Торонто прошел Kazakhstan Day (День Казахстана), в рамках которого представители государственных органов и национальных компаний Казахстана рассказали о перспективах казахстанского рынка минеральных ресурсов, новых возможностях для инвесторов и бизнеса, новостях законодательства, а также о мерах поддержки инвесторов и правилах работы на казахстанском рынке.