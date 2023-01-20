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    11 лошадей из украденных 31 вернули жителю Семея

    20 Января 2023, 20:12

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 31 лошадь украл скотокрад у жителя Семея, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    2 декабря 2022 года в Ауезовский отдела полиции города Семея обратился 52-летний житель села Алгабас, который сообщил о пропаже скота. 14 ноября того же года с вольного выпаса, расположенного на окраине села, пропала 31 лошадь. Сумма причиненного ущерба составила 12 млн тенге.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Ауезовского ОП был задержан 44-летний житель Карагандинской области. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Злоумышленник вернул владельцу 11 лошадей, остальных же успел продать. По факту проводится досудебное расследование по ст.188-1 ч.4 УК РК «Скотокрадство».

    С начала ОПМ раскрыто 6 фактов краж скота из них одно – по горячим следам, количество краденного скота составило 15 голов. Общая сумма причиненного ущерба – свыше 9 млн тенге. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных привлечено к административной ответственности 122 лица, на которых был составлен административный протокол по ст. 408 КоАП РК. 131 сельхозживотное водворено на штрафстоянку.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью МВД РК Абайская область Семей
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