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    11-летняя теннисистка Мариям Нуржан стала чемпионкой турнира в Испании

    8 Мая 2023, 21:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Каталонии (Испания) завершился международный турнир теннисистов до 12 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Сначала чемпионки определились в каждой из четырех провинций Каталонии. Далее они сыграли уже между собой.

    Накануне 11-летняя казахстанка Мариям Нуржан обыграла первую ракетку Каталонии со счетом 7:6 (3) 3:6 10:3 и стала победительницей престижного турнира.

    Награду она получила из рук легендарной в прошлом испанской теннисистки Аранты Санчес Викарио.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Теннис
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