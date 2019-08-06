11-летняя павлодарка прошла в гранд-финал престижного вокального конкурса в Италии

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская вокалистка Алина Кульбаева блестяще исполнила песню Муслима Магомаева «Синяя вечность» на итальянском языке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Во втором туре, проходившем в итальянском городе Скала,Алина впечатлила членов жюри и получила путевку в полуфинал. На следующем этапевесь июль песню в ее исполнении передавали по итальянскому радио. Послеподсчета баллов и по решению жюри павлодарка получила предложение выступить вгранд-финале телевизионного международного конкурса, который пройдет в октябрев городе Реджо-ди-Калабрия.

«Эстрадным вокалом Алина занимается с 5 лет, в конкурсахучаствует с 7, - рассказывает мать юной певицы Алинура Кульбаева. – Пять лет онаучится в школе для одаренных детей при музыкальном колледже. Академическимпением дочь занимается всего год. Именно академический вокал Алина выбрала длябудущей профессии. Сейчас идет основательная подготовка к гранд-финалу, а такжеизучение итальянского языка».

Кроме того, 4 года Алина занималась художественнойгимнастикой, танцами. По словам матери Алины, из-за большой нагрузки назанятиях академическим вокалом и по английскому и итальянскому языкамгимнастику пришлось оставить. Юная певица учится в 39-ой общеобразовательнойшколе города на отлично.

К слову, в прошлом году в международном конкурсе Premio MiaMartini в гранд-финале победила казахстанка Аружан Ардак. Вокальный конкурспроводится с 1995 года и носит имя известной итальянской певицы Мии Мартини.Конкурс включает 4 этапа: кастинг, полуфинал, радиофинал и гранд-финал.