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    11-летняя карагандинка жестоко избила кошку в лифте

    28 Июня 2023, 13:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подросток истязала животное в лифте в одном из ЖК Алматы, передает МИА «Казинформ».

    Кадры с избиение животного опубликованы в соцсетях. Предположительно инцидент произошел в одном из ЖК «12 месяцев» в Алматы.

    Информацию подтвердили в ДП Алматы.

    «По данному факту Управлением полиции Алмалинского района проведена проверка. Установлено, что правонарушение допущено 11-летней девочкой, которая вместе с родителями приехала в гости к родственникам из города Караганда. Другие обстоятельства устанавливаются. Вместе с тем, будет дана правовая оценка», - прокомментировали в полиции.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы МВД РК Животные Соцсети
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