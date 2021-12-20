11-летний школьник удивил жамбылских полицейских знанием статей Уголовного Кодекса

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Начальник департамента полиции Жамбылской области встретился с двукратным чемпионом Казахстана, мечтающим о службе в полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На личную страницу в социальной сети Facebook начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова поступило неординарное сообщение. 11-летний подросток по имени Эмиль хотел бы посетить музей департамента полиции, так как в будущем мечтает связать свою жизнь со службой в полиции и бороться с киберпреступниками.

«Генерал-майора полиции Жаната Сулейменова подобное обращение заинтересовало, и он назначил ему встречу, - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства. - В назначенный день мальчик с мамой посетил департамент полиции Жамбылской области. Генерал-майор полиции Жанат Сулейменов начал встречу в своем рабочем кабинете. В ходе беседы Эмиль рассказал о своих достижениях в учебе и спорте, об увлечениях компьютерным программированием и о выборе будущей профессии».

В ведомстве отметили, что у полицейских растет достойная смена. Эмиль Борисюк - отличник, призер международных интеллектуальных конкурсов «Русский медвежонок», «Кенгуру», конкурсов чтецов, победитель республиканской олимпиады по английскому языку. С трех лет он занимается спортивной акробатикой, имеет спортивный разряд - кандидат в мастера спорта, является двукратным чемпионом Казахстана по данной дисциплине.

Одиннадцатилетний Эмиль Борисюк, по словам мамы, с ранних лет активно интересовался работой полицейских, особенно раскрытием преступлений в сети Интернет. Сейчас он активно изучает информационные технологии, компьютерное программирование, чтобы в будущем противостоять киберпреступникам.

Подросток захотел как можно больше узнать о работе полицейских, и генерал-майор полиции Жанат Сулейменов предложил ему посетить музей департамента полиции, ознакомиться с историей органов внутренних дел.

Большой неожиданностью для начальника департамента полиции стало знание Эмилем статей Уголовного Кодекса РК. Мама мальчика объяснила, что в то время, когда другие дети читали художественную литературу, он читал уголовный кодекс.

Посещение департамента полиции продолжилось в Центре оперативного управления УП города Тараза. Эмиль очень удивился, когда увидел весь город на одном большом экране. Особое впечатление на мальчика произвели бойцы спецподразделения департамента полиции, которые продемонстрировали ему свою экипировку.

В завершение встречи генерал-майор полиции Жанат Сулейменов подарил мальчику наручные часы с эмблемой Министерства внутренних дел РК, пожелал крепкого здоровья, успехов в учебе и спорте и исполнения мечты – стать полицейским.