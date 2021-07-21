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    11-летний мальчик случайно застрелился в ЗКО

    21 Июля 2021, 19:40

    УРАЛЬСК.КАЗИНФОРМ - 11-летний мальчик выстрелил в себя и от полученных травм скончался на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой «Мой ГОРОД».

    Трагедия произошла 16 июля в селе Бисен Бокейординского района. 11-летний подросток случайно выстрелил в себя из карабина и погиб. Информацию подтвердили в районном акимате.

    «Семья вполне благополучная. Глава семейства занимается крестьянским хозяйством, воспитывают четверых детей. Как именно произошла трагедия, мы сказать не можем», - рассказали в акимате Бокейординского района.

    В пресс-службе управления здравоохранения сообщили, что подросток по неосторожности выстрелил себе в шею. Родителей в этот момент дома не было.

    «Вызов на станцию скорой помощи поступил в 12.30. К сожалению, ребенок скончался до приезда скорой помощи», - отметили в ведомстве.

    К слову, мальчик в этом году закончил 6 класс.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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