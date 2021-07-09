11-летний долгострой завершили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню столицы завершено строительство 21 дома-долгостроя в 10 объектах Нур-Султана. Среди них жилой комплекс «Жастар 4» с 11-летней историей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата города.

Дольщики вложились в строительство этого ЖК еще в 2010 году, а в 2015 году строительство вовсе остановилось. В 2020 году, в рамках реализации государственной программы «Нұрлы жер», строительно-монтажные работы на объекте возобновились.

Строительная готовность объекта была на уровне каркаса здания. Уполномоченной организацией акимата – ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» проведен ряд процедур: проведено техническое обследование объекта, согласно заключению техобследования разработан рабочий проект, по которому проводились работы по усилению конструкций здания. Дом был построен почти с нуля. Установлены оконные витражи, проделана работа по устройству и утеплению фасада, по устройству внутренних стен, проведена работа по внутренней и наружной отделке, приведен в порядок места общего пользования, установлены лифты.

7 июля 2021 года 445 дольщиков начали получать ключи от своих квартир. Вопрос дольщиков 9-11 блоков ЖК «Жастар 4», пострадавших от двойных продаж недобросовестного застройщика, ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» планирует решить путем переселения этих дольщиков на свободные площади ЖК «Арыстан» блок 1, строительство которого завершится уже в следующем году.

Отметим, что летом 2019 года в столице насчитывалось более 150 домов-долгостроев. По поручению Главы государства ведется системная работа по завершению долгостроев.

За полгода 2019 года построено и введено в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых комплексов. В 2020 году завершили 20 многоквартирных жилых домов.

В текущем году в столице планируется завершить строительство ещё 57 некогда проблемных многоквартирных жилых комплексов, более 7 тыс. дольщиков обретут долгожданные квартиры. По каждому объекту долевого строительства имеется пошаговый план мероприятий.