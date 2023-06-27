11 лет тюрьмы получила семейная пара закладчиков в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 11 лет тюрьмы получила семейная пара закладчиков наркотиков в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В конце прошлого года сотрудниками УПН ДП Актюбинской области совместно с отрядом специального назначения при проведении целевых оперативно-розыскных мероприятий в Актобе были задержаны 27-летняя женщина и 40-летний мужчина, которые, по заключениям медицинского освидетельствования, на момент задержания были в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного обыска, а также места жительства и точки закладки наркотиков, были изъяты психотропные вещества синтетического происхождения, общим весом 1,5 кг. Заведены уголовные дела по части 3 статьи 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере».

В конце мая 2023 года специализированным межрайонным судом по уголовным делам Актюбинской области семейная пара была признана виновной за незаконное хранение и перевозку, в целях сбыта, психотропных веществ в особо крупном размере, приговорена к 11 годам лишения свободы.