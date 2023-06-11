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    11 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    11 Июня 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    65 лет назад (1958) родился САУЭР Иван Адамович – учредитель, генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина»; председатель Мясомолочного союза Казахстана, «Қазақстанның Еңбек ері».

    Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, механизация сельхозпроизводства.

    Трудовая деятельность: бригадир тракторно-полеводческой бригады № 3 совхоза «Красный флаг» Целиноградского района (с 1980 года); главный инженер совхоза «Красный флаг» (1985-1987); директор совхоза «Родина» Целиноградского района (1987-1994); директор ЧСП «Родина» (1994-1996); директор ПК «Родина» (1996-2005).

    На занимаемой должности – с мая 2005 года.

    Награжден орденами «Отан» (2011), «Парасат» (2005), «Достык» (1996); медалями «Шапагат» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011) «Тыңға – 50 жыл» (2004), «10 жыл Астана» (2009), «20 лет полиции Казахстана» (2012), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005); Георгиевским крестом (2011), орденом русской православной церкви «Слава и честь» второй степени (2013), серебряной медалью за меценатство в сфере образования (2008); знаком «Отличник образования» (2008).

    59 лет назад (1964) родился НУРДАУЛЕТОВ Гизат Дауренбекович – помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

    Трудовая деятельность: юрист колхоза (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019); Генеральный прокурор Республики Казахстан (2019-2022).

    На занимаемой должности – с февраля 2022 года.

    Награжден орденами «Айбын» второй степени, «Даңқ» второй степени.

    Автор:

    Артем Волков

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