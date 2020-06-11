11 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1957) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию и науке.

Родился в Джезказганской (ныне - Карагандинской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, преподаватель физики (1979).

Трудовая деятельность: преподаватель Рудненского индустриального института (1979); секретарь комитета комсомола строительного техникума, заведующий отделом Кустанайского горкома ЛКСМК, преподаватель техникума, второй, первый секретарь горкома ЛКСМК (1981-1991); заместитель председателя, председатель государственно-общественной ассоциации «Социальная служба молодежи г. Кустаная» (1991-1995); заместитель главы администрации, акима г. Кустаная (1995-1997); заместитель акима Костанайской области (1997-2001); коммерческий директор фирмы «Стомед» (2002-2005); начальник территориального управления Агентства РК по делам государственной службы по Костанайской области - председатель Дисциплинарного совета в Костанайской области (07.2005-09.2005); заместитель акима Костанайской области (2005-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.

Награжден: медалями «Астана» (1998); «Қазақстан Республикасынын тәуелсiздiгiне 10 жыл» (2001); нагрудным знаком «Отличник образования Республики Казахстан» (2000).

назад (1958) родился- учредитель, генеральный директор ТОО «Агрофирма «Родина».

Родился в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, механизация сельхозпроизводства.

Трудовая деятельность: бригадир тракторно-полеводческой бригады №3 совхоза «Красный флаг» Целиноградского района (с 1980 года); главный инженер совхоза «Красный флаг» (1985-1987); директор совхоза «Родина» Целиноградского района (1987-1994); директор ЧСП «Родина» (1994-1996); директор ПК «Родина» (1996-2005).

На занимаемой должности - с мая 2005 года.

Награжден орденами «Отан» (2011), «Парасат» (2005), «Достык» (1996); медалями «Шапагат» (2000), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011) «Тыңға - 50 жыл» (2004), «10 жыл Астана» (2009), «20 лет полиции Казахстана» (2012), «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» (2005); Георгиевским крестом (2011), орденом русской православной церкви «Слава и честь» 2-й степени (2013), серебряной медалью за меценатство в сфере образования (2008); знаком «Отличник образования» (2008).

назад (1964) родился- Генеральный прокурор Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

Трудовая деятельность: юрист колхоза (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награждён орденами «Айбын» II степени и «Даңқ» II степени.