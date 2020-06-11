11 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1918 году Правительства Алаш Орды объявило незаконными все декреты советской власти на территории Казахстана. Было принято постановление Алаш-Орды: «Все декреты, изданные Советской властью на территории автономной Алаш, признать недействительными. Председатель Алаш-Орды А. Букейханов, Члены М. Тынышпаев, Х. Габбасов».

В 1991 году образован Государственный комитет Республики Казахстан по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической деятельности (Антимонопольный комитет). Указом Президента РК от 11 января 1993 года госкомитет преобразован в Государственный комитет РК по антимонопольной политике.

В 2002 году Целинный район Северо-Казахстанской области был переименован в район имени Габита Мусрепова, а районный центр преобразован в село и переименован в Новоишимское.

Габит Махмутович Мусрепов (1902-1985) - народный писатель, критик, литературовед, историк, переводчик, один из основоположников литературы и драматургии Казахстана. Его книги пронизаны чувством любви к Родине, произведения отличаются умением ярко и точно донести мысль, раскрыть характер персонажей, показать их чувства. «Ювелир слова» - именно так отзываются литературоведы о казахском писателе Габите Мусрепове.

В 2008 году за заслуги в развитии казахстанско-французского сотрудничества Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев был награжден Большим крестом ордена Почётного легиона (Франция).

Большой крест является высшим достоинством ордена Почетного легиона - самой почетной награды Франции, присуждаемой Президентом этой страны за военные или гражданские заслуги. Орден был учрежден в ходе государственной реконструкции 19 мая 1802 года Наполеоном Бонапартом, основавшим Почетный легион, орден которого стал высшей наградой «за храбрость в военных делах и выдающиеся таланты в гражданской деятельности».

В 2010 году, подводя итоги состоявшегося Ташкентского саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов передал полномочия председателя организации Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву. Практические шаги Казахстана на посту председателя ШОС направлены на обеспечение преемственности общих усилий по углублению многопрофильного сотрудничества.

В 2012 году национальным оператором телерадиовещания Республики Казахстан определено АО «Казтелерадио», обеспечивающее население приемом программ телевидения и радиовещания по эфирным и спутниковым сетям.

В 2014 году состоялось вручение флага Международного бюро выставок (МБВ) Казахстану и официальное признание ЭКСПO-2017 в рамках 155-й сессии Генеральной ассамблеи МБВ. После этого началась полномасштабная работа по привлечению зарубежных участников на выставку и имиджевому продвижению ЭКСПО-2017 на международной арене.

В 2014 году в северном полушарии неба в зодиакальном созвездии Льва появилась звезда «Астана жұлдызы», посвященная деятелям казахстанской эстрады. Отмечается, что звезду 14-й величины (ее можно рассмотреть в телескоп), имеющую следующие координаты: склонение 09 24 44.34 и восхождение 20 06 15.2, зарегистрировали в Международном звездном каталоге «Космос-Земля».

В 2014 году Карагандинский областной центр травматологии и ортопедии имени Х. Макажанова награжден премией Европейского общества исследований качества (ESQR). Церемония награждения проходила в Брюсселе (Бельгия).

В клинике ежегодно проходят лечение более 6 тыс. пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. С 2009 года здесь производят эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.

В 2016 году в Москве состоялась презентация деятельности Казахского информационно-культурного центра «Мурагер». Главная задача центра - это популяризация казахской культуры и литературы, помощь в освоении казахского языка желающими, независимо от национальности, содействие в приобщении к различным видам казахского искусства.

В 2017 году в столице Турецкой Республики - Анкаре - торжественно открыли улицу Жамбыла Жабаева. Имя великого акына Жамбыла Жабаева было присвоено одной из улиц в районе Кечиорен (Keçiören) Анкары, возле парка, носящего имя знаменитого казахского акына Суюнбая Аронулы.

В 2017 году в Минске на чемпионате Европы среди мужчин 13-летняя уроженка Тараза Бибисара Асаубаева выполнила норму международного мужского мастера и автоматически стала мужским мастером Международной шахматной федерации (фр. Fеdеration Internationale des Еchecs - FIDE, рус. ФИДЕ).

В 2018 году впервые в Вооруженных силах Республики Казахстан (ВС РК) была начата практика отбора призывников для прохождения ими срочной воинской службы в военно-научном взводе, основным критерием для отбора в который является наличие образования в сфере информационных технологий, точных наук и робототехники.

Основными задачами военно-научного взвода являются участие в научной работе по направлениям инженерно-технологического профиля, робототехники, IT-технологий, кибербезопасности, получение научных результатов при решении прикладных задач, проведение перспективных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по направлениям тематики видов и родов войск ВС РК.