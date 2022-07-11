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11 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
11 Июля 2022 07:00

11 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день народонаселения

В 1989 году Совет управляющих Программы развития Организации Объединённых Наций рекомендовал отмечать 11 июля как Всемирный день народонаселения, так как в этот день в 1987 году численность населения Земли превысила 5 млрд человек. Отмечается с 1990 года.

СОБЫТИЯ

В 1894 году по Транссибирской железной дороге первый поезд достиг города Петропавловска. Развитие железной дороги в этом направлении было предпринято в целях подъема экономики и культуры края.

В 1977 году был образован Казахский научно-исследовательский институт минерального сырья. Основная научная направленность: изучение закономерностей формирования и размещения месторождений твёрдых полезных ископаемых, прогнозная оценка их ресурсов; разработка и совершенствование геологических, геофизических и геохимических методов поисков и оценки месторождений, методов изучения вещественного состава; совершенствование технологии обогащения минерального сырья.

В 1997 году в рамках структурных реформ по управлению энергетической системой Республики Казахстан на базе имущественного комплекса Национального холдинга «Казахстанэнерго» было создано АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company - KEGOC).

В 1997 году был принят Закон РК «О языках в Республике Казахстан», устанавливающий правовые основы функционирования языков в Республике Казахстан, обязанности государства в создании условий для их изучения и развития, обеспечивает одинаково уважительное отношение ко всем, без исключения, употребляемым в Республике Казахстан языкам.

В 2007 году было переименовано 11 сел и 2 сельских округа Актюбинской области. В частности, «русскоязычные» наименования сел получили свои предыдущие казахские названия либо имена известных актюбинцев и казахстанцев. Так, село Новостепановка в пригороде Актобе стало аулом имени Кенеса Нокина, село Березовка Алгинского района - аулом Кайындысай, села Вознесеновка, Пятигорка и аул Кызылту Хобдинского района - аулами Курайлы, Бестау и Егиндыбулак. Имя известного композитора Шамши Калдаякова носит село Александровка Каргалинского района. Еще 2 села этого района - Эрзерум и Бородиновка - переименованы в аулы Сарыбулак и Кайракты. Село Новомихайловка Мартукского района теперь называется аулом Байнассай, село Казанка - аулом Казан, поселок Юбилейный Мугалжарского района стал аулом Алтынды. Сельский округ Ключевой Алгинского района переименован в Ушкудукский сельский округ, Белогорский аульный округ Хобдинского района - в Бестауский аульный округ.

В 2012 году загадочные степные огни Сарыарки вошли в перечень чудес света по версии российского энциклопедиста Николая Непомнящего. Феномен вошел в один список с аллигаторами нью-йоркской канализации, бермудским треугольником и тайнами пирамид. «Волшебные огни Тургая» - так назвал этот феномен российский исследователь, описавший его в книге «Самые невероятные случаи». Огни возникают в вечерних сумерках где-то у горизонта, а порой и на расстоянии двух-трех километров. Огонь то разгорается сильнее, то меркнет, а потом неожиданно исчезает. Хотя доподлинно известно, что в месте появления свечения нет никакого жилья, свет видят все.

В 2013 году Мария Мудряк из Казахстана вошла в десятку лучших сопрано мира на престижном международном конкурсе для оперных певцов «Belvedere». Соревнуясь с более взрослыми и опытными певцами, 19-летняя Маша Мудряк оставила позади 108 вокалистов.

Вокалисты, прошедшие жесточайший отбор в 55 городах мира, приехали в Амстердам с надеждой победить. Конкурс, который основал венгерский дирижер Ханс Габор (1924-1994), является для талантливых оперных певцов «фондовой биржей».

В 2019 году спортсмен Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК Сергей Цырульников установил новый рекорд Гиннесса. Армеец за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой в 3-сантиметровую доску 10 сковородок.

Сергей Цырульников - 4-кратный рекордсмен мира, Книги рекордов Гиннесса и 5-кратный рекордсмен Казахстана, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, исполнитель ряда опасных, сложных трюков и других зрелищных номеров, продолжатель традиций казахских палуанов Кажымукана и Балуана Шолака.

В 2020 году в глобальном рейтинге развития электронного правительства, который формирует ООН, среди стран СНГ Казахстан занял первое место. Далее расположились Россия, Беларусь, Молдова, Украина, Узбекистан и др.

Глобальный рейтинг ООН по развитию электронного правительства (EGDI) рассчитывается на основе трёх составляющих: развитие электронных услуг (OSI), развитие человеческого капитала (HCI) и телекоммуникационной инфраструктуры (TII).

В 2021 году фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы» выпустил коллаборацию с голосом известного британского певца Фредди Меркьюри. В создании песни были задействованы казахские народные инструменты: кобыз, жетиген, домбыра, шертер, сыбызгы, сазсырнай, прима-кобыз и другие инструменты.

На видео запечатлена завораживающая природа Казахстана, в частности Кольсайские озера, Боровое, также флора страны и разные красоты страны.


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