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    11 инвестиционных проектов реализуют в Атырауской области

    27 Марта 2021, 11:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области реализуют 11 инвестиционных проектов. Об этом проинформировал исполняющий обязанности руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Каныш Мамбетов на совещании по вопросам привлечения инвестиций в регион, прошедшего под председательством главы области Махамбета Досмухамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году планируется ввод в строй 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 920,4 млрд тенге. Намечен ввод в строй таких объектов, как завод по производству гранулированной серы, производство органических удобрений из пищевых отходов, завод по выпуску бетона и железобетонных изделий, строительство газохимического комплекса, производство сухих строительных смесей, цех по выпуску геотекстиля, завод по изготовлению техники для нефтегазовой отрасли», - рассказал Каныш Мамбетов.

    Глава региона по итогам совещания дал конкретные поручения активизировать работу по привлечению инвестиций, а также завершить реализуемые проекты в запланированные сроки.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Инфраструктурные проекты Атырауская область Акимат Промышленность Строительство Регионы Казахстана
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