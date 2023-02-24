11 иностранцев незаконно работали на стройке в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 150 фактов нарушения миграционного законодательства выявили акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские установили 11 граждан Республики Узбекистан, не имеющих разрешения на осуществление трудовой деятельности в Казахстане. Нелегальные трудовые мигранты, занимавшиеся строительством торгового дома, были выявлены в селе Кызыл Жар Целиноградского района.

В целом, за четыре дня ОПМ акмолинскими полицейские составили 150 административных протоколов, из них 78 за нарушения миграционного законодательства, 60 по ст. 518 КоАП РК, 12 административных протоколов в отношении работодателей за привлечение трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК.

Кроме того, за истекший период сокращены сроки пребывания в РК 28 иностранцам.