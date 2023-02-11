11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

100 лет назад родился (1923-2022) ПОМЕРАНЦЕВ Юрий Борисович - советский и казахстанский актёр театра и кино, режиссёр, общественный деятель.

Родился в г. Киеве. Был участником Демянской операции во время Великой Отечественной войны, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горький (ныне - Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.

Трудовая деятельность: артист хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая (1943 - 1945); актёр театра для детей и юношества Казахстана (1945 -1953); актёр Саратовского ТЮЗа (1953-1954); с 1954 года работает в Алма-Атинском Русском театре драмы. Активно сотрудничает с Казахским радио и телевидением. Является председателем Республиканской комиссии по культурно-шефской работе на селе. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре.

Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 год. Как режиссер он проявляет чувство стиля, художественной правды и умение раскрыть драматургический конфликт. Его постановки - «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.

Награжден орденом Дружбы (2018, Россия); медалью «Қазақстанның Еңбек Ері» (2018).

Является Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам», а также Почётным гражданином г. Алматы.

78 летназад (1945) родилась ЖАКАНОВА Сауык Масигуткызы -ветеран Казахского радио, диктор с 40-летним стажем, заслуженная артистка Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: диктор Казахского радио (1966-2002); преподаватель сценической речи в Казахской национальной академии имени Т.К. Жургенова (1988-2000); преподаватель факультета журналистики, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2000 года).

Автор книг «Сөйлеу техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті». С. Жаканова - ученица основоположника дикторской школы страны Ануарбека Байжанбаева. Награждена орденами «Знак Почета», «Құрмет». Голос Сауык Жакановой сохранился в золотом фонде Казахского радио.

62 годаназад (1961) родился АХМЕТБЕКОВ Жамбыл Аужанович - политический и государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Целиноградской (ныне - Акмолинской) области. Окончил сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства (1983); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, факультет управления (1994).

Трудовая деятельность: механик совхоза Кургальджинский (1983); инструктор идеологического отдела Кургальджинского райкома Коммунистической партии Казахской ССР (1987-1990); первый секретарь Кургальджинского райкома Ленинского коммунистического союза молодёжи Казахстана и член бюро Кургальджинского райкома Компартии Казахской ССР (1990-1992); заведующий отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области (1992-1994); заведующий отделом по

делам молодежи, туризма и спорта Коргалжынской районной администрации Акмолинской области (1994-1995); заведующий отделом культуры Коргалжынской районной администрации (1995-1998); командир взвода, заместитель директора по военно-физической подготовке Акмолинского областного военно-технического лицея «Сункар» (1998-2001); методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту (2001-2005); руководитель аппарата центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) (с 2005 года); секретарь и член бюро Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально- культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию (2021-2023).

41 год назад (1982) родился АБДИЛЬДИН Батырбек Султанович - руководитель аппарата Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова; Центрально-Азиатский университет.

Трудовая деятельность: специалист отдела государственных закупок, начальник отдела государственных закупок, заместитель директора, директор в организациях Комитета по делам строительства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2001-2009); руководитель отдела государственных закупок и материального обеспечения, заместитель директора РГП на ПХВ «Центр внедрения современных медицинских технологий» (2009-2011); заместитель главного врача ГКП на ПХВ «Городская больница № 1 акимата г. Астаны» (2011-2015); директор ТОО «Жумыс», член правления (2015-2016); генеральный директор ТОО «Центр персональной медицины» (2016-2020); исполнительный директор Ассоциации медицинского туризма Казахстана (2018-2019); руководитель проектного офиса МЗ РК (2020-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.