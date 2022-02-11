11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад родился (1923)- советский и казахстанский актёр театра и кино, режиссёр, общественный деятель.

Родился в г. Киеве. Был участником Демянской операции во время Великой Отечественной войны, в ходе которой 11 марта 1942 года был тяжело ранен и до мая 1942 года находился в госпитале в городе Горький (ныне - Нижний Новгород). После длительного лечения в 1943 году приехал в Алма-Ату, где в эвакуации находилась его мать. Здесь и началась актерская карьера Померанцева, хотя специального образования он не получил.

Трудовая деятельность: артист хора Алма-Атинского театра оперы и балета им. Абая (1943 - 1945); актёр театра для детей и юношества Казахстана (1945 -1953); актёр Саратовского ТЮЗа (1953-1954); с 1954 года работает в Алма-Атинском Русском театре драмы. Активно сотрудничает с Казахским радио и телевидением. Является председателем Республиканской комиссии по культурно-шефской работе на селе. В течение ряда лет возглавлял драматическую студию при театре.

Как киноактер Юрий Померанцев получил международную известность, снявшись в роли генерала-предателя Власова в фильме «Освобождение» (1969). Но больше всего зрителям он запомнился в роли доктора Анатолия Николаевича Лаврова в фильме «Наш милый доктор», снятого в 1957 год. Как режиссер он проявляет чувство стиля, художественной правды и умение раскрыть драматургический конфликт. Его постановки - «Волынщик из Стракониц» Й. Тыла, «Старые друзья» Л. Малюгина, «Живой портрет» А. Морето, «Собака на сене» Лопе де Вега.

Награжден орденом Дружбы (2018, Россия); медалью «Қазақстанның Еңбек Ері» (2018).

Является Героем Труда Казахстана, Народным артистом РК, лауреатом Государственной премии РК, премии «Еңлікгүл», Национальной театральной премии «Сахнагер» и Национальной премии «Алтын Адам», а также Почётным гражданином г. Алматы.

назад (1945) родиласьветеран Казахского радио, диктор с 40-летним стажем, заслуженная артистка Республики Казахстан.

Родилась в Карагандинской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С.М. Кирова.

Трудовая деятельность: диктор Казахского радио (1966-2002); преподаватель сценической речи в Казахской национальной академии имени Т.К. Жургенова (1988-2000); преподаватель факультета журналистики, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2000 года).

Автор книг «Сөйлеу техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті». С. Жаканова - ученица основоположника дикторской школы страны Ануарбека Байжанбаева. Награждена орденами «Знак Почета», «Құрмет». Голос Сауык Жакановой сохранился в золотом фонде Казахского радио.

назад (1961) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономическим реформам и региональному развитию

Родился в Целиноградской (ныне - Акмолинской) области. Окончил сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства (1983); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, факультет управления (1994).

Трудовая деятельность: механик совхоза Кургальджинский (1983); инструктор идеологического отдела Кургальджинского райкома Коммунистической партии Казахской ССР (1987-1990); первый секретарь Кургальджинского райкома Ленинского коммунистического союза молодёжи Казахстана и член бюро Кургальджинского райкома Компартии Казахской ССР (1990-1992); заведующий отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области (1992-1994); заведующий отделом по

делам молодежи, туризма и спорта Коргалжынской районной администрации Акмолинской области (1994-1995); заведующий отделом культуры Коргалжынской районной администрации (1995-1998); командир взвода, заместитель директора по военно-физической подготовке Акмолинского областного военно-технического лицея «Сункар» (1998-2001); методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту (2001-2005); руководитель аппарата центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) (с 2005 года); секретарь и член бюро Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально- культурному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1963) родился- директор Национального музея Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Республиканскую специализированную музыкальную школу имени А. Жубанова (1981); Алма-Атинскую государственную консерваторию (1986); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997); аспирантуру Казахского государственного университета (2001).

Трудовая деятельность: артист Государственного симфонического оркестра Казахской ССР (1984-1991); главный специалист, помощник министра культуры РК (1991-1994); директор-распорядитель государственного ансамбля «Гульдер» (1994-1996); слушатель Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (1996- 1997); начальник Президентского оркестра Республиканской гвардии РК (1997-2001); генеральный директор РГКП «Дирекция республиканских и международных культурных программ» МКИОС РК (2001-2005); президент АО «Қазақ әуендері» (2005-2006); вице- министр культуры и информации РК (2006-2007); главный инспектор, заведующий сектором культуры социально-политического отдела Администрации Президента РК (2007-2008); ректор Казахской национальной академии искусств имени Т.К. Жургенова (2008-2014); министр культуры Республики Казахстан (03.2014-08.2014); министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астана».