11 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационныйкалендарь «Дни рождения».

(1945) родилась- ветеран Казахского радио, диктор с 40-летним стажем, заслуженная артистка Республики Казахстан. Родилась в Карагандинской области. Окончила филологический факультет Казахского государственного университета имени С. М. Кирова.

Трудовая деятельность: диктор Казахского радио (1966-2002); преподаватель сценической речи в Казахской национальной академии имени Т.К. Жургенова (1988-2000); преподаватель факультета журналистики, доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби (с 2000 года).

Автор книг «Сөйлеу техникасы», «Жүргізушінің сөйлеу мәдениеті». С. Жаканова - ученица основоположника дикторской школы страны Ануарбека Байжанбаева. Награждена орденами «Знак Почета», «Құрмет». Голос Сауык Жакановой сохранился в золотом фонде Казахского радио.

(1961) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию. Родился в Целиноградской (ныне Акмолинской) области. Окончил сельскохозяйственный институт, факультет механизации сельского хозяйства (1983); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, факультет управления (1994).

Трудовая деятельность: механик совхоза Кургальджинский (1983); инструктор идеологического отдела Кургальджинского райкома Коммунистической партии Казахской ССР (1987-1990); первый секретарь Кургальджинского райкома Ленинского коммунистического союза молодёжи Казахстана и член бюро Кургальджинского райкома Компартии Казахской ССР (1990-1992); заведующий отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области (1992-1994); заведующий отделом по

делам молодежи, туризма и спорта Коргалжынской районной администрации Акмолинской области (1994-1995); заведующий отделом культуры Коргалжынской районной администрации (1995-1998); командир взвода, заместитель директора по военно-физической подготовке Акмолинского областного военно-технического лицея «Сункар» (1998-2001); методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту (2001-2005); руководитель аппарата центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК) (с 2005 года); секретарь и член бюро Центрального комитета Коммунистической народной партии Казахстана (с 2007 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально- культурному развитию (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

(1963) родился- директор Национального музея Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Республиканскую специализированную музыкальную школу имени А. Жубанова (1981); Алма-Атинскую государственную консерваторию (1986); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997); аспирантуру Казахского государственного университета (2001).

Трудовая деятельность: артист Государственного симфонического оркестра Казахской ССР (1984-1991); главный специалист, помощник министра культуры РК (1991-1994); директор-распорядитель государственного ансамбля «Гульдер» (1994-1996); слушатель Национальной высшей школы государственного управления при Президенте РК (1996- 1997); начальник Президентского оркестра Республиканской гвардии РК (1997-2001); генеральный директор РГКП «Дирекция республиканских и международных культурных программ» МКИОС РК (2001-2005); президент АО «Қазақ әуендері» (2005-2006); вице- министр культуры и информации РК (2006-2007); главный инспектор, заведующий сектором культуры социально-политического отдела Администрации Президента РК (2007-2008); ректор Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова (2008-2014); министр культуры Республики Казахстан (03.2014-08.2014); министр культуры и спорта Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с июля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Астана».