11 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ



Международный день женщин и девочек в науке

Отмечается ежегодно, начиная с 2016 года, по решению Организации Объединенных

Наций. Его основная задача - обеспечение гендерного равенства и расширение прав и

возможностей женщин и девочек в сфере науки и образования. 20 декабря 2013 года

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях

развития», в которой признавался равный и полноценный доступ женщин и девочек

любого возраста к достижениям и развитию науки, техники и инноваций как залог

обеспечения гендерного равноправия в данной сфере. 22 декабря 2015 года на очередном

пленарном заседании Генассамблеи была принята резолюция об учреждении

Международного дня женщин и девочек в науке, а в качестве даты проведения этого дня

выбрано 11 февраля.



Всемирный день больного

Международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми

сталкиваются больные люди по всей планете, отмечается с 1993 года. Учреждён по

инициативе Папы Римского Иоанна Павла II 13 мая 1992 года.

В своём послании христианам-католикам он недвусмысленно охарактеризовал цель этого

Всемирного дня: «...дать почувствовать сотрудникам многочисленных медицинских

католических организаций, верующим, всему гражданскому обществу необходимость

обеспечения лучшего ухода за больными и немощными, облегчения их страданий».

Международный день безопасного Интернета

Отмечается во второй день второй недели второго месяца года. Праздник был учрежден в 2004 году в рамках программы Еврокомиссии «Безопасный интернет». Его цель - пропаганда более безопасного и более ответственного использования онлайн-технологий, особенно среди детей и молодежи во всем мире.





СОБЫТИЯ





В 1976 году в Петропавловске в средней школе № 5 был создан музей Героя Советского

Союза, командира 316 стрелковой дивизии, формировавшейся в Казахстане, Ивана

Васильевича Панфилова.

Часть экспонатов посвящена непосредственно генералу Панфилову, а часть - 316

стрелковой дивизии (впоследствии 8 гвардейская) и подвигу воинов-панфиловцев под

Москвой. Дивизия формировалась в Казахстане и набиралась в основном из жителей

Алма-Аты и Фрунзе (ныне Бишкек).

Среди экспонатов - ветеранские удостоверения земляков-североказахстанцев, воевавших в

панфиловской дивизии, газетные вырезки тех лет, треугольные письма бойцов с фронта,

продовольственные карточки, фашистские листовки, которые гитлеровцы сбрасывали,

призывая наших бойцов сдаваться в плен, коллаж, сделанный в свое время из газет

фронтовиком-панфиловцем Дмитрием Михайловичем Шмаргаем.



В 1992 году состоялось подписание Совместного заявления об установлении

дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Испания.

В марте 1994 года состоялся государственный визит Президента Казахстана Нурсултана

Назарбаева в Королевство Испания. По итогам визита был подписан ряд документов,

заложивших фундамент долгосрочного сотрудничества. Среди них Декларация об

основах взаимоотношений, Соглашение в области экономики и промышленности,

Договор о взаимном поощрении и защите инвестиций.

В 1992 году состоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений

между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

В 1997 году Алматинское высшее военное училище имени Маршала Советского Союза

И.С. Конева преобразовано в Военную академию Вооруженных сил Республики

Казахстан, из состава которой в 2002 году было выделено Алматинское высшее военное

училище Вооруженных Сил Республики Казахстан.

31 октября 2003 года Алматинское высшее военное училище ВС РК было переименовано

в Военный институт Сухопутных войск, главная задача которого состоит в подготовке

высококвалифицированных офицеров сухопутных войск.

В 2005 году на историческом факультете Казахского национального университета имени

аль-Фараби состоялось официальное открытие именной аудитории в память о видном

ученом и общественном деятеле Манаше Козыбаеве.

Манаша Козыбаева (1931-2002) по праву называют первым идеологом независимого

Казахстана. Это ученый мирового масштаба, который практически на основе

исследования многовековых архивных документов представил историю казахского

народа, искаженную во времена Советского Союза. Одним из первых он заговорил о

необходимости реабилитации жертв политических репрессий, а затем и возглавил

специальную парламентскую комиссию, занимающуюся этими вопросами.

В 2009 году было создано ТОО «СК-Фармация». Система Единого дистрибьютора создана

с целью обеспечения лекарственными средствами населения в рамках гарантированного

объема бесплатной медицинской помощи, повышения устойчивости и

конкурентоспособности фармацевтической отрасли Республики Казахстан, развития

фармацевтической промышленности путем консолидации государственных закупок

лекарственных средств. Компания выступает организатором закупа медицинской

техники, приобретаемой за счет средств республиканского бюджета, а также для

дальнейшей передачи организациям здравоохранения на условиях финансового лизинга.

В 2011 году в сфере казахстанских средств массовой информации был создан

Координационный совет, который занимается совершенствованием общественных

отношений и законодательства СМИ, разрабатывает экспертно-рекомендательные

предложения и заключения для СМИ, изучает состояние национального

информпространства.

В 2015 году в Алматы состоялась торжественная церемония открытия первого в мире

офиса Всемирной организации здравоохранения по первичной медико-санитарной

помощи, который играет лидирующую роль в области развития первичного звена

здравоохранения как на глобальном уровне, так и для всего европейского региона ВОЗ,

куда входят 54 страны мира.

Открытие данного офиса позволяет поддерживать передовые технологии, внедряемые в

странах европейского региона, сформировать интеллектуальный потенциал

здравоохранения страны и адаптировать лучшие мировые практики по ПМСП в

Казахстане.

В 2016 году в Казахстане в целях совершенствования национальной системы защиты прав

ребенка в Республике Казахстан, подтверждая приверженность государства-участника к

выполнению Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка,

поддерживая усилия мирового сообщества по формированию среды, комфортной и

доброжелательной для жизни детей, был создан институт Уполномоченного по правам

ребенка.

Основные цели института - обеспечение гарантий прав и законных интересов детей, а

также восстановление их нарушенных прав и свобод, во взаимодействии с

государственными и общественными институтами.

В 2016 году вышел в свет первый номер «Центрально-Азиатского искусствоведческого

журнала», содержащий публикации на трех языках: казахском, русском и английском.

Регион распространения издания - Казахстан, СНГ и страны дальнего зарубежья.

Необходимость открытия такого издания была обусловлена тем, что на территории

Центральной Азии, да и всего СНГ, нет научных изданий, публикующих материалы по

искусствоведению. Основная цель - выведение казахстанских ученых сферы

искусствоведения на европейский уровень, увеличение количества ссылок на их работы и

повышение их рейтинга.

В 2017 году в Казахстане учредили Национальную телевизионную премию «Тумар».

Главные цели учреждения премии - продвижение и развитие качественного

казахстанского телевидения, поддержка талантливых профессионалов в производстве

телевизионного контента через выявление самого качественного и актуального контента

страны.

Участниками премии могут быть национальные и региональные телевизионные

вещательные компании, студии, продюсерские центры и другие организации

медиаиндустрии, производящие телевизионный контент.







