11 домов и несколько соцобъектов остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Теплоснабжение приостановили в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Павлодарэнерго».

Сегодня прорыв на теплотрассе произошел на пересечении улиц Камзина — Малайсары батыра.

«Для устранения повреждения временно приостановлено теплоснабжение в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения», – проинформировали в пресс-службе компании.

Повреждения на теплотрассе планируют устранить к 17:00.

Напомним, недавно в школах Экибастуза установили конвекторные системы отопления. В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.



