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    11 домов и несколько соцобъектов остались без тепла из-за прорыва на теплотрассе в Павлодаре

    2 Марта 2023, 16:12

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Теплоснабжение приостановили в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Павлодарэнерго».

    Сегодня прорыв на теплотрассе произошел на пересечении улиц Камзина — Малайсары батыра.

    «Для устранения повреждения временно приостановлено теплоснабжение в 11 частных жилых домах, 3 соцобъектах и 2 объектах здравоохранения», – проинформировали в пресс-службе компании.

    Повреждения на теплотрассе планируют устранить к 17:00.

    Напомним, недавно в школах Экибастуза установили конвекторные системы отопления. В соответствии с поручением Главы государства Правительство и акимат Павлодарской области принимают комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей Экибастуза и на социальных объектах города.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Павлодарская область Происшествия Регионы Павлодар
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