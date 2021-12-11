11 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о смертности от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава, за 9 декабря зарегистрировано девять летальных исходов при подтвержденном COVID-19 (КВИ+) и два летальных исхода при пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).