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11 человек умерли от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане
11 Декабря 2021 09:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлены данные о смертности от COVID-19 и пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.
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По информации Минздрава, за 9 декабря зарегистрировано девять летальных исходов при подтвержденном COVID-19 (КВИ+) и два летальных исхода при пневмонии с признаками коронавируса (КВИ-).
Опубликованы также данные по регионам.
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