11 человек пострадали во время столкновения автобуса с грузовиком в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее во время столкновения грузового автомобиля с автобусом пострадали 11 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что ДТП произошло 12 марта в 8:45 часов по улице Глинки.

«51-летний водитель маршрутного автобуса следовал со стороны Цементного завода в направлении города, где допустил столкновение с КамАЗом, которым управлял 44-летний водитель», — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия 11 пассажиров автобуса с различными телесными повреждениями обратились в медицинские учреждения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.