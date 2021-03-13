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    18:19, 12 Март 2021 | GMT +6

    11 человек пострадали во время столкновения автобуса с грузовиком в Семее

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее во время столкновения грузового автомобиля с автобусом пострадали 11 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semey News.

    В пресс-службе департамента полиции ВКО сообщили, что ДТП произошло 12 марта в 8:45 часов по улице Глинки.

    «51-летний водитель маршрутного автобуса следовал со стороны Цементного завода в направлении города, где допустил столкновение с КамАЗом, которым управлял 44-летний водитель», — сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

    Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия 11 пассажиров автобуса с различными телесными повреждениями обратились в медицинские учреждения. Назначены судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.


    Теги:
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