11 человек пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ – При взрыве обрушился подъезд. По предварительным данным, пострадали 11 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

«Сегодня в 05:00 по времени Астаны во 2-м микрорайоне Жанаозена в двухподъездном 12-квартирном двухэтажном жилом доме произошел взрыв газового баллона без горения с обрушением подъезда на площади 150 квадратных метров (общая площадь дома 600 квадратных метров). По предварительным данным, пострадали 11 человек. Их передали работникам медицинской службы. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.

В оперативных работах по разбору завалов на месте задействовано более 50 спасателей и кинологический расчет, 10 единиц техники ДЧС Мангистауской области, скорая медицинская помощь и местные исполнительные органы.