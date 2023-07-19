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    11 человек погибли в результате обрушения стены из-за сильного дождя в Пакистане

    19 Июля 2023, 13:40

    ИСЛАМАБАД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере одиннадцать человек погибли в среду в результате обрушения стены в городе Равалпинди на востоке Пакистана из-за непрекращающихся проливных дождей. С помощью тяжелой техники спасатели извлекли тела 11 человек. Пятерых рабочих удалось спасти из-под завалов живыми, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Nation.

    Сообщается, что пострадавшие пытались укрыться от ливня под палаткой, когда на них обрушилась стена длиной в сотни футов и высотой 11 футов. Есть опасения, что число жертв может возрасти, поскольку на месте происшествия находилось большое количество рабочих.

    Тем временем армия и другие ведомства приведены в состояние повышенной готовности, поскольку уровень воды в речке Лай Нулла уже поднимался до «тревожного уровня». В результате населенные пункты вдоль речки были затоплены.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

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