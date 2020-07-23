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    11 блокпостов выставлено на автодорогах Акмолинской области

    23 Июля 2020, 18:02

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - На территории Акмолинской области снова начнут функционировать круглосуточные блокпосты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    С 00.00 часов 24 июля в Акмолинской области введены в действие карантинные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе, которые будут действовать до завершения локдауна.

    Под особым контролем будет находиться Бурабайский район, здесь будет сосредоточено 6 постов и будут работать 7 мобильных групп. Зерендинский и Ерейментауский район также будут закрыты для въезда. В последнем - контрольно-пропускны е пункты расположены на дорогах к озерам Сайдалы и Самал.

    По информации департамента полиции, на территории региона начнут действовать 11 блок-постов и 10 мобильных групп . Службу здесь будут нести порядка 100 сотрудников полиции.

    «К таким мерам пришлось прибегнуть, в том числе из-за низкого уровня гражданской ответственности. Жаркие июльские дни, как магнитом притягивали людей на пляжи. Забыв обо всех санитарно-эпидемиологических нормах, не взирая на постановление и правила, отдыхающие превратили курортные зоны в потенциальный источник массового заражения», - сообщили в департаменте полиции.

    Напомним, на днях вышло постановление главного санитарного врача Акмолинской области по усилению карантинных мероприятий на территории рекреационных и курортных зон области. Сотрудники призывают граждан отнестись к временным ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать правила для улучшения эпидситуации в регионе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акорда Здравоохранение Общество
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