11 автомобилей одной марки угнал шымкентский автовор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские задержали серийного автовора, похитившего 11 автомобилей одной марки. Об этом сообщил официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние четыре месяца от жителей Шымкента в полицию стали поступать сообщения о краже автомобилей марки «Daewoo Nexia». Стоит отметить, что все похищенные автомобили не были оснащены сигнализацией и были угнаны со дворов, где нет освещения и камер видеонаблюдения. Оперативники уголовного розыска по всем фактам начали складывать все детали. В рамках расследования были опрошены жители близлежащих от каждого места происшествия домов, изъяты и изучены видеоматериалы с камер наружного видеонаблюдения, по которым была восстановлена хронология всех событий», - сообщил Нурдильда Ораз на брифинге в ведомстве.

В результате выяснилось, что все преступления совершены одним человеком, который угонял машины с 4 до 6 часов утра, чтобы остаться незамеченным.

«Каждый раз он приезжал в город и искал авто более уязвимые по системам безопасности. После проделанной массивной оперативно-розыскной работы был установлен угонщик сотрудниками криминальной полиции Аль-Фарабийского района Шымкента и в дальнейшем задержан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, возможные соучастники преступления устанавливаются. Выяснилось, что он открывал автомобили с помощью обычной линейки, после чего вскрывал замок зажигания, заводил двигатель и перегонял машины в безопасное место», - отметил спикер.

«Там с машин снимал номера, вместо которых надевал поддельные номерные знаки РФ, они были им приобретены через интернет. 6 угнанных и проданных другими лицами автомобилей уже изъяты полицейскими и возвращены владельцам. Также установлено, что два автомобиля были разобраны на запчасти и проданы. Остальные три автомобиля проданы через социальные сети. В настоящее время проводится их розыск», - заключил Н. Ораз.



