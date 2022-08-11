11 Августа 2022 07:00

11 августа. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1995 году в урочище Жидебай был открыт мемориал «Мавзолеи Абая и Шакарима». По своей площади комплекс довольно грандиозен: 180 на 60 метров. Мавзолеи Абая и Шакарима выполнены из мангышлакского белого кирпича и снаружи отличаются только размерами. Автор проекта – Бек Ибраев.

В 2009 году в Нью-Йорке в штаб-квартире Организации Объединенных Наций состоялось торжественное открытие казахстанско-японской выставки «Нет ядерному оружию». Экспозиция была разделена на две секции, посвященные десятилетиям ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и взрывам атомных бомб в японских городах Хиросима и Нагасаки.

В 2010 году в Королевстве Саудовская Аравия была переведена на арабский язык и издана книга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Стратегия радикального обновления глобального сообщества и партнерство цивилизаций».

Государственные структуры, политические круги, средства массовой информации, инвестиционные компании, финансовые и банковские организации арабского мира впервые получили возможность ознакомиться на родном языке с идеей Президента РК Нурсултана Назарбаева о создании новой мировой финансовой системы.

В 2011 году на фасадной стороне дома № 14 по Покровскому бульвару в центре Москвы, где с 1931 года по 1934 год жил казахский государственный и партийный деятель Турар Рыскулов, в память о нем была установлена мемориальная доска.

В 2012 году в честь 20-летия со дня образования Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан военнослужащие Пограничной службы совершили восхождение на пик Нурсултан, где установили флаг Пограничной службы КНБ РК и заложили капсулу с посланием потомкам с пожеланиями быть патриотами своей Родины – Республики Казахстан, приумножать и крепить международный авторитет нашего государства, сделать все возможное для счастливой жизни будущего поколения казахстанцев.

Пик Нурсултан (4 тыс. 376 м) находится в районе Туюксу в Заилийском Алатау и известен, как красивая вершина, названная в честь Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

В 2016 году в Астане, на пересечении улицы Кошкарбаева и проспекта Момышулы, установили бронзовую скульптуру Халық Қаһарманы Рахимжана Кошкарбаева. В конкурсе на создание монумента участвовали 17 казахстанских скульпторов. В итоге победил проект астанчанина Аскара Нартова. Отлит бронзовый монумент в Астане. Архитектор проекта – Серик Рустембеков.

В 2016 году в поселке Маканчи в Восточном Казахстане была запущена новая инфразвуковая станция, которая будет регистрировать на несанкционированные ядерные испытания на полигонах мира.

Запуск новой 9-элементной инфразвуковой станции в Казахстане – это уникальное событие для мировой науки. Благодаря станции Институт геофизических исследований сможет расширить изучаемую территорию, более точно определять эпицентры несанкционированных ядерных взрывов и другие источники сейсмических событий. Станция оснащена самым современным высокоточным оборудованием – микробарометрами, дигитайзерами, системами радиомодемной передачи данных и т.д.

В 2017 году гран-при на международном конкурсе программирования Technovation Challenge в Сан-Франциско получила команда школьниц из Алматы под названием flash за разработку мобильного приложения QamCare. В финале приняло участие шесть команд из Кении, Армении, Индии и Казахстана, которые прошли отбор среди 102 команд из более 30 стран мира.

В 2017 году в селе Шынгыстай Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области была восстановлена точная копия старинной школы образца 1907 года, где впервые в регионе велось преподавание на двух языках – русском и казахском.

Именно сюда в далекие годы приезжали получать образование из Зайсанского, Маркакольского, Уланского, Тарбагатайского и Курчумского районов. В разные годы здесь преподавали известные казахские просветители Султанмахмут Торайгыров и Оралхан Бокей. Подлинность здания помогли восстановить архивные фотодокументы.

Более того, стены старинного деревянного сруба, в котором в 30-е годы прошлого века размещалось НКВД, до сих пор хранят фамилии приговоренных к расстрелу.

В 2018 году в Мангистауской области состоялось торжественное открытие транспортного хаба – паромного комплекса порта Курык.

Порт Курык включен в сеть международных транспортных коридоров. К акватории порта подведены железнодорожные и автомобильные магистрали. Пропускная способность железнодорожно-паромного и автомобильного комплекса составляет более 7 млн тонн в год.

В 2018 году в Астане установили мемориальную доску в честь тяжелоатлета Анатолия Храпатого. Имя человека-легенды, пятикратного чемпиона мира, четырехкратного чемпиона Европы увековечили на стене одной из городских новостроек.

В 2018 году председательство в Совете по туризму Содружества Независимых Государств перешло к Республике Казахстан. Совет, в котором Казахстан будет председательствовать в течение года, послужит хорошей площадкой для диалога стран СНГ по развитию туризма.

В 2019 году в столице Казахстана появился клуб казахского языка «Мәміле» (компромисс, согласие), целью которого является обучать русскоязычных казахов и представителей других этносов государственному языку. Руководителем столичного филиала «Мәміле» является прекрасный лингвист, полиглот Владислав Тен, который выучил казахский язык за неполные два года.

В 2019 году в г. Усть-Каменогорске, в мечети «Халифа Алтай», открылся Музей исламской культуры, в котором показана история возникновения и развития ислама в Казахстане: от тенгрианства до ислама наших дней.

Самое ценное в музее – это книги. Самым древним из них 500-600 лет, относительно новыми можно назвать книги, имеющие 100-200-летнюю историю. Примечательно, что здесь можно почитать не только оригиналы книг или же их копии на бумажных носителях, ознакомиться с ними можно и в электронном формате. К примеру, музей может удивить интерактивным Кораном, который имеет сенсорный экран и звуковое сопровождение. Содержание можно прочесть на четырех языках.

В 2020 году в Болгарии состоялась официальная церемония открытия барельефа Абая на Аллее известных личностей в городе Свети Влас.

Абай занял достойное место среди известных личностей, установленных на Аллее, таких как Васил Левски, Христо Ботев, адмиралы Федор Ушаков и Горацио Нельсон, Ганс Христиан Андерсен, Джузеппе Гарибальди, Джанюариус Магкахан, Шандор Петефи, французский маршал Филипп де Клерк, Фридрих Шиллер и др.

В 2021 году в городе Пекине состоялась торжественная церемония передачи в дар специализированной школе-гимназии имени Абая, расположенной в Абайском районе Восточного Казахстана, бронзового бюста акына, созданного известным китайским художником и скульптором, директором музея искусств «Цзиньтай» Юань Сикунем.

В 2021 году в фонд крупнейшей в стране Королевской библиотеки были переданы сборники «Слов назидания» на французском языке великого казахского поэта, композитора, просветителя, мыслителя Абая.

Королевская библиотека Бельгии была основана в 1837 году и является самой большой библиотекой в стране. Коллекция библиотеки насчитывает более 6 млн томов, расположенных на 17 этажах.

В 2021 году в городе Семее старинному особняку по улице Найманбаева, 187 присвоили статус памятника. Несмотря на почтенный возраст – построен он был в 1840-х годах – при должном ремонте этот красивый кирпичный особняк еще послужит людям.

В 2021 году в Международном фонде тюркской культуры и наследия в городе Баку состоялась церемония гашения почтовых марок в честь 175-летия Абая Кунанбаева, подготовленных в Испании.

Марки были изданы под эгидой Фонда с целью ознакомления широкой международной аудитории с творчеством выдающегося представителя тюркского мира. Почтовые марки с изображением Абая Кунанбаева и образцами поэтического и музыкального искусства отражают многогранную деятельность поэта.