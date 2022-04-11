Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    11 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    11 Апреля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

    Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения, которая учредила его в 1997 году. Дата этого праздника выбрана в память о докторе Джеймсе Паркинсоне, который клинически выявил заболевание центральной нервной системы, впоследствии получившее его имя.

    Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

    В этот день в 1945 году были освобождены узники концентрационного лагеря Бухенвальда, 22 апреля - узники Заксенхаузена, 29 апреля - Дахау, 30 апреля - Равенсбрюка.

    СОБЫТИЯ

    В 1937 году решением ЦИК Казахской ССР посёлок Прибалхашстрой был преобразован в город Балхаш. Город в Карагандинской области основан в связи со строительством медеплавильного завода Балхашского горно-металлургического комбината.

    В 2011 году за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и активную работу по популяризации казахской культуры в России представителям казахской диаспоры вручены благодарственные письма и нагрудные знаки к 100-летию Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В настоящее время в российских регионах действует более 30 казахских национально-культурных обществ, деятельность которых направлена на укрепление казахстанско-российского сотрудничества.

    В 2013 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал единственным среди вузов Казахстана и стран Центральной Азии вступившим в состав Международной ассоциации ректоров университетов - International Association of University Presidents (IAUP), что позволит стать полноправным участником и инициатором мероприятий, проводимых под эгидой ассоциации в сфере устойчивого развития, науки и инноваций, человеческого капитала и многих других.

    В 2014 году в целях дальнейшего совершенствования прогнозно-аналитического обеспечения стратегических аспектов развития государства из Алматы в Астану передислоцирован Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) - казахстанское государственное научно-исследовательское учреждение, главной задачей которого является научно-аналитическое обеспечение деятельности Главы государства и Администрации Президента РК.

    В 2016 году Организация Объединенных Наций опубликовала альбом с посланиями исследователей космоса будущим поколениям. Среди них есть послание первого казахского и последнего советского космонавта Тохтара Аубакирова. Короткая надпись с подписью космонавта, оставленная им 5 сентября 2011 года, гласит: «Мир без границ!».

    В 2017 году Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд передал Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву часть Кисуа - традиционное покрывало для Священной Каабы. Традиционное покрывало Каабы изготавливается из черного шелка с узором золотыми нитями. Оно закрывает стены Каабы. Длина полотна составляет 41 метр. Стоит отметить, что традиция закрывать Каабу существует еще с доисламских времен. В настоящее время Кисуа меняют раз в год.

    В 2017 году юные карагандинские спортсмены-акробаты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар на международном турнире по спортивной акробатике в городе Пуурс (Бельгия), в котором приняли участие спортсмены из 16 стран, таких как Англия, Бельгия, Беларусь, Германия, Италия, Израиль, Испания, Казахстан, КНДР, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, США, Украина, Швейцария.

    В 2019 году на чемпионате Казахстана по тяжёлой атлетике среди юниоров и девушек представитель Карагандинской областной комплексной спортивной школы, мастер спорта международного класса Артём Антропов в весовой категории 96 кг установил 7 рекордов Казахстана среди юниоров: в рывке - 155 кг, в толчке - 205 кг и по сумме двоеборья - 360 кг. Результат каждого подхода в указанных видах стал лучшим в стране.

    В 2019 году на открывшейся в Пекине выставке «Достояние государственных музеев вдоль Шелкового пути» были представлены «Алтын адам» («Золотой человек») и другие экспонаты Национального музея Казахстана. Экспозиция была развернута в крупнейшем в КНР и самом посещаемом в мире музее - Национальном музее Китая.

    В 2021 году в городе Туркестане состоялась церемония открытия многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай», не имеющего аналогов в Центральной Азии и призванного стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.

    Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави.

    Автор:

    История Казахстана Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    20 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    20 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    19 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    19 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске