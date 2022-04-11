11 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения, которая учредила его в 1997 году. Дата этого праздника выбрана в память о докторе Джеймсе Паркинсоне, который клинически выявил заболевание центральной нервной системы, впоследствии получившее его имя.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

В этот день в 1945 году были освобождены узники концентрационного лагеря Бухенвальда, 22 апреля - узники Заксенхаузена, 29 апреля - Дахау, 30 апреля - Равенсбрюка.

СОБЫТИЯ

В 1937 году решением ЦИК Казахской ССР посёлок Прибалхашстрой был преобразован в город Балхаш. Город в Карагандинской области основан в связи со строительством медеплавильного завода Балхашского горно-металлургического комбината.

В 2011 году за вклад в развитие казахстанско-российских отношений и активную работу по популяризации казахской культуры в России представителям казахской диаспоры вручены благодарственные письма и нагрудные знаки к 100-летию Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. В настоящее время в российских регионах действует более 30 казахских национально-культурных обществ, деятельность которых направлена на укрепление казахстанско-российского сотрудничества.

В 2013 году Казахский национальный университет им. аль-Фараби стал единственным среди вузов Казахстана и стран Центральной Азии вступившим в состав Международной ассоциации ректоров университетов - International Association of University Presidents (IAUP), что позволит стать полноправным участником и инициатором мероприятий, проводимых под эгидой ассоциации в сфере устойчивого развития, науки и инноваций, человеческого капитала и многих других.

В 2014 году в целях дальнейшего совершенствования прогнозно-аналитического обеспечения стратегических аспектов развития государства из Алматы в Астану передислоцирован Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (КИСИ) - казахстанское государственное научно-исследовательское учреждение, главной задачей которого является научно-аналитическое обеспечение деятельности Главы государства и Администрации Президента РК.

В 2016 году Организация Объединенных Наций опубликовала альбом с посланиями исследователей космоса будущим поколениям. Среди них есть послание первого казахского и последнего советского космонавта Тохтара Аубакирова. Короткая надпись с подписью космонавта, оставленная им 5 сентября 2011 года, гласит: «Мир без границ!».

В 2017 году Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд передал Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву часть Кисуа - традиционное покрывало для Священной Каабы. Традиционное покрывало Каабы изготавливается из черного шелка с узором золотыми нитями. Оно закрывает стены Каабы. Длина полотна составляет 41 метр. Стоит отметить, что традиция закрывать Каабу существует еще с доисламских времен. В настоящее время Кисуа меняют раз в год.

В 2017 году юные карагандинские спортсмены-акробаты Никита Амоскин и Анастасия Долганюк завоевали золотые медали в соревнованиях смешанных пар на международном турнире по спортивной акробатике в городе Пуурс (Бельгия), в котором приняли участие спортсмены из 16 стран, таких как Англия, Бельгия, Беларусь, Германия, Италия, Израиль, Испания, Казахстан, КНДР, Нидерланды, Польша, Португалия, Россия, США, Украина, Швейцария.

В 2019 году на чемпионате Казахстана по тяжёлой атлетике среди юниоров и девушек представитель Карагандинской областной комплексной спортивной школы, мастер спорта международного класса Артём Антропов в весовой категории 96 кг установил 7 рекордов Казахстана среди юниоров: в рывке - 155 кг, в толчке - 205 кг и по сумме двоеборья - 360 кг. Результат каждого подхода в указанных видах стал лучшим в стране.

В 2019 году на открывшейся в Пекине выставке «Достояние государственных музеев вдоль Шелкового пути» были представлены «Алтын адам» («Золотой человек») и другие экспонаты Национального музея Казахстана. Экспозиция была развернута в крупнейшем в КНР и самом посещаемом в мире музее - Национальном музее Китая.

В 2021 году в городе Туркестане состоялась церемония открытия многофункционального туристического комплекса «Керуен-сарай», не имеющего аналогов в Центральной Азии и призванного стать главным после мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави центром притяжения туристов и привлечения инвестиций в регион.

Объект расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан» напротив мавзолея Ходжи Ахмеда Яссави.