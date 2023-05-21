11,9 млрд тенге выделено в Жамбылской области на развитие сферы культуры

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В живописном Жуалынском районе, на родине известного казахстанского писателя Шерхана Муртазы, жамбылцы провели День работников культуры и искусства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие было организовано в родном селе Шерхана Муртазы - Талапты, где находится литературно-мемориальный дом-музей писателя. Здесь были организованы соревнования по национальным видам спорта, театрализованное представление, концертная программа.

Участие в праздновании принял аким области Нуржан Нуржигитов. Поздравляя работников культуры с профессиональным праздником, глава региона отметил их весомый вклад в духовное обогащение жамбылцев.

«Вы вносите неоценимый вклад в сохранение и приумножение культурного наследия нашего народа, - сказал глава региона. - Как говорил Глава государства, национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания. Президент страны призвал беречь и развивать национальную культуру. Жамбылская область взрастила не одно поколение ярких представителей казахской культуры, достойно представляющих регион на республиканском и международном уровне. Искренне поздравляю с профессиональным праздником, желаю крепкого здоровья, благополучия и творческих успехов».

В этот день более 40 работников культуры получили нагрудной знак «Мәдениет саласының үздігі», Почетные грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и спорта РК, нагрудной знак «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», специальную стипендию, почетные грамоты и благодарственные письма акима Жамбылской области.

С поздравлениями выступили Халық Қаһарманы Бахытжан Ертаев, певец и композитор Алтынбек Коразбаев, председатель профсоюзного центра Жамбылской области Баглан Карашолаков.

В этом году в Жамбылской области на развитие сферы культуры выделено 11,9 млрд тенге. Ведется строительство 14 объектов культуры, капитально ремонтируются четыре объекта. Введено 94 штатных единицы руководителей кружков, открыто 143 культурно-творческих кружка, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.